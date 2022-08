Llamativa fue la suplencia de Arturo Vidal en Flamengo, en el duelo de ida de los cuartos de final de Copa Libertadores. El DT Dorival Junior decidió dejarlo en el banco a pesar de que le dio la titularidad el fin de semana pasado, ante Atlético Goianiense, para que pueda ir adaptándose a poco al equipo.

Tras el partido la prensa brasileña le preguntó por esta decisión, la que en ningún momento fue cuestionada por el buen juego del elenco y porque Dorival ha hecho crecer al Fla desde su llegada hace algunas semanas.

"Vidal es un jugador que puede jugar solo como volante (de contención) o también en una función con un segundo hombre. Además puede ir por la derecha o la izquierda, pues es un jugador de movilidad", comenzó explicando en rueda de prensa.

Agregó el estratega que "da buenos pases y participa constantemente del juego. Tiene grandes cualidades, empieza las jugadas, hace transiciones, todo fluye claro y nítido cuando él toca la pelota. Le da dinámica al equipo".

Sobre la chance de darle más minutos, aclaró que "está la posibilidad real, todo depende del momento del juego. Hoy Vidal entró y asentó mejor al equipo, pues dio equilibrio ya que no había necesidad de tantas disputas. Tiene condiciones para entrar en cualquier momento al equipo".

Dorival además comentó que "todos los jugadores están participando de la reconstrucción del equipo, trabajamos en conjunto, abordamos todos los aspectos posibles para nuestra mejora. Esperamos seguir con estas presentaciones, nuestra esencia es fútbol competitivo, agresivo, independiente de quién esté en el campo. Siempre tenemos la misma disposición".

Finalmente aseguró que no deben confiarse de cara a la revancha en el Maracaná ante el Timao. "No tenemos nada decidido, no podemos confiarnos, corremos un riesgo grande si es así. Sabemos que no está todo resuelto, nos enfrentamos a un gran equipo. Pero nosotros mostramos ser un equipo maduro", remató.