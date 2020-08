"Si ves a Sergio Ramos es lo mismo que Vidal, es todo pulmón, todo corazón": la comparación de Harold Cummings

El estilo de juego de Arturo Vidal a lo largo de su carrera ha cautivado a grandes y chicos. Su entrega y desplante en el terreno de juego son cualidades admiradas por muchos futbolistas, no solo chilenos, sino también extranjeros. Y así lo dejó claro Harold Cummings, quien incluso comparó al King con Sergio Ramos.

En conversación con La Tercera, el defensor panameño de Unión Española recordó a los rivales que ha enfrentado. Ahí, recordó los duelos con el volante del Barcelona, al que llenó de elogios y alzó al nivel del capitán del Real Madrid y la Selección de España.

"Obvio, me identifico con él (Vidal) por la garra, la actitud, y ganas que le pone al fútbol. Si ves a Sergio Ramos es lo mismo, es todo pulmón, todo corazón", comenzó explicando. "Son esa clase de jugadores con los que me identifico. De pedir una camiseta, se la pediría a ellos. Ya tuve la oportunidad de enfrentarme a Vidal, pero en ese caso no se pudo, porque un compañero ya se la había pedido".

SUS DUELOS CON CHILE

Cummings también aprovechó la oportunidad para aplaudir a la Selección Chilena, a la que enfrentó en la Copa América Centenario de 2016. "¡Uf! Hermano, en ese momento Chile estaba volando. Venía de ser campeón de la Copa América. Tú no sabías si agarrar a Vargas, Sánchez, Vidal, Charles, al Mago, ¡Dios mío! Uno no sabía a quién agarrar en ese momento".

En aquel encuentro, la Roja se impuso por 4-2 ante Panama con doblete de Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Foto: Agencia Uno

Como si fuera poco, dio detalles de su disputa con Alexis en aquel encuentro. "Me acuerdo que tuve varios encuentros con él. En una pelota dividida pensé que llegaba y cuando voy llegando, toc, me la toca. Le tuve que hacer falta y se emputó, se enojó y me dijo de todo".

"Es normal, porque lo pisé y a lo mejor pensó que lo quería lesionar. Si lo dejaba pasar casi terminaba en gol, así que tuve que hacerle la falta. Me pusieron amarilla", sentenció.