Quique Setién le tira la oreja a Arturo Vidal: “Sabemos cómo es y no queríamos quedarnos con uno menos”

Arturo Vidal no pudo imaginar un mejor regreso a las canchas con el Barcelona. El chileno fue titular y abrió el marcador en la goleada blaugrana por 0-4 ante el Mallorca.

Quique Setién acabó el misterio y optó por enviar al King desde el arranque, a lo que le respondió con el tanto. Tras el partido, el técnico culé analizó lo hecho por el 23, al que le tiró puras flores.

“Nos ha dado un gol, mucho trabajo y algunas acciones de mérito. Ha estado bien, con participación en el juego y estoy contento con su rendimiento”, lanzó en conferencia.

Arturo Vidal abrió la ruta del triunfo tras anotar el primer gol del Barcelona a solo 65 segundos de iniciado el partido. Foto: Getty Images

Eso sí, le tiró la oreja por la amarilla que se ganó. “Su tarjeta me ha condicionado y he adelantado el cambio que ya tenía previsto. Sabemos cómo es y no queríamos quedarnos con uno menos”.

Sobre la lucha en ese puesto, no le quiso asegurar titularidad al chileno. “Fundamentales son todos los jugadores del equipo. Hemos decidido que hoy juegue este equipo y el martes y el viernes decidiremos otro”.

Finalmente insistió en la rotación en el mediocampo. “Tenemos una plantilla competitiva y espero que todos aporten lo que tienen que aportar. Intentaremos usar lo más conveniente en cada momento”.