Jorge Sampaoli se transformó este viernes en el nuevo técnico del Flamengo. El equipo de Arturo Vidal y Erick Pulgar confirmó lo que era un secreto a voces, anunciando al casildense como su próximo entrenador hasta diciembre del 2024.

El ex estratega de la Roja volverá a dirigir al King, con el que fue campeón de América en 2015. Con la misión de levantar el desastre que dejó Vítor Pereira, el DT se ganó la aprobación de la prensa brasileña, que no dudó en aplaudir su arribo al Mengao.

Luego de que se conociera la llegada de Jorge Sampaoli al Flamengo, los principales reporteros de Brasil le dedicaron palabras. Y en sus primeras horas las cosas son buenas, ya que hay confianza en lo que pueda hacer.

Juca Kfouri aseguró en UOL Esporte que "será divertido ver a Sampaoli en Flamengo" de Vidal y Pulgar. "Como no hay Jorge Jesús, Flamengo va con Jorge Sampaoli. Y será muy divertido verlo entre los bribones de Gávea porque bribón por bribón es un bribón y medio, moreno hasta el último mechón que no tiene, cabeza rapada con máquina cero y uno de los pocos espacios en su cuerpo sin un tatuaje".

El periodista recordó su paso por la Roja, la que destacó como su mejor etapa. "Su gran trabajo fue en Chile, tanto en Universidad de Chile, que lo llevó al título de la Copa Sudamericana, como con la Selección Andina, que ganó la Copa América en 2015. También en Santos y Atlético Mineiro, el argentino lo hizo bien, incluso mejor en el primero que en el segundo, ya que fue subcampeón de Brasil en 2019 y tercero en 2020".

"Sampaoli toma el brazo si hace falta y hasta cuando no hace falta y acumula fracasos en su carrera, principalmente en la selección argentina, fiasco indecible en la Copa de Rusia, en 2018. Que Gabigol no se lleve bien con él y que la débil dirigencia rojinegra se prepare para convivir con un eterno descontento, que lo obligará a abrir el bolsillo. Para nosotros, los periodistas, será especialmente divertido en 2023", sentenció.

"El gran Sampaoli" ilusiona al Flamengo

Otro de los periodistas que tuvo palabras para el arribo de Jorge Sampaoli al Flamengo fue Milton Neves. El reportero no tuvo problemas y tituló su columna en UOL Esporte lleno de ilusión: "¡El gran Sampaoli tendrá que salvar a Fla de la 'tierra arrasada' que dejó Vítor Pereira!".

"Tiene fama de estar un poco loco, pero es un gran entrenador, sin duda. Jorge Sampaoli fue la elección de Flamengo para esta temporada, con contrato hasta finales de 2024. Aquí en Brasil, hizo jugar a Santos y Galo de una manera encantadora. En el Peixe, si tuvieran una plantilla mejor, podrían haber hecho más. En Maior de Minas ganó el Mineiro 2020", añadió.

Aunque además de elogios a Jorge Sampaoli, Milton Neves aprovechó de darle con todo al otro candidato. "Después de los recientes desastres, incluida la derrota ante el Maringá de la Série D en la Copa do Brasil, no tenía lógica que Flamengo esperara al desagradecido Jorge Jesus. Que el Rubro-Negro desapegue de vez del "fantasma" de J.J. Pero la misión de Sampaoli no será fácil. Encontrará verdadera 'tierra arrasada' en el Gávea, dejada por el debilitadísimo Vitor Pereira, pero es una apuesta válida para este terrible momento del club", cerró.