Mauricio Isla echa al agua a Arturo Vidal: "Me dijo que en dos años puede venirse a Flamengo"

Mauricio Isla ha desatado una verdadera locura en el Flamengo. En una semana el chileno se quedó con la titularidad y le alcanzó para ser una de las figuras de la goleada sobre bahía (5-3), a la que contribuyó con dos asistencias.

Pero la figuración del Huasito Cósmico no solo está en la cancha. Fuera de ella, la prensa ha puesto en primera plana al hombre de Buin y le guarda un sitial de privilegio. E Isla respondió a la altura: con una revelación sobre Arturo Vidal que ilusionó a todos los hinchas rubronegros.

Es que antes de su llegada a Brasil, Isla dialogó con el King para pedirle referencias a través de su amigo Rafinha, a quien había conocido en el Bayern Múnich y jugó para el cuadro carioca hasta el mes pasado. La respuesta fue más que positiva.

"La negociación fue muy rápida, apenas dos días. Me dieron todo rápido e inmediatamente vi que me querían. Ahí tuve la oportunidad de conversar con Vidal, que es amigo de Rafinha, y estaba muy feliz", aseguró el lateral de la Roja.

El consejo del King no se hizo esperar. "Me dijo 'espera dos años, que puedo irme a Flamengo'. Sería lindo que Arturo jugara en este equipo que tiene todo, es muy grande y donde sería recibido como una estrella", se aventuró Isla.

Mauricio Isla aportó dos pases gol en la victoria de Flamengo sobre Bahía, que marcó su debut como titular. Foto: Flamengo

Isla: "Mi mejor momento estuvo en Italia"



Mauricio Isla también aprovechó de hacer un repaso por su carrera profesional, y estableció la lesión que sufrió antes de su paso por la Juventus como un factor esencial del recorrido que tomaría a futuro en Europa.

"Creo que la mejor época de mi carrera fue en Italia. Después de cinco años en Udinese, un equipo extremadamente lindo, con una formación para los jóvenes, un club que forma, y después dos años en el mayor equipo del país, que es la Juventus", explicó.

"Sería lindo que Arturo jugara en este equipo que tiene todo, es muy grande y donde sería recibido como una estrella", asegura Isla.

"Me lesioné, estaba muy mal, e igual me llegó una propuesta de la Juventus. Fueron dos años en los que aprendí muchas cosas. Claramente no di lo que había dado en Udinese, donde fui un jugador clave, por culpa de la lesión", lamenta el Huasito Cósmico.

Sobre Flamengo, prefiere hablar con humildad. "Dije en la presentación que también vengo a aprender. No por ser un jugador que pasó muchos años en Europa vengo a ser líder. Vine a aprender de un equipo que lo ganó todo el año pasado, quiero vivir eso", sentenció.