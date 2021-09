"No me pongo al nivel de Messi, Neymar, Suárez, Vidal": la humildad de Marcelo Moreno Martins pese a ser goleador de las eliminatorias

Marcelo Moreno Martins vive un tremendo presente junto a la selección de Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. El delantero del Cruzeiro es el goleador de la clasificación con ocho tantos y con su país soñando con llegar a la cita deportiva.

El artillero, que estuvo a nada de llegar a Colo Colo, ha sabido arreglárselas para destacar entre las figuras del continente y hoy está en la cima con sus goles. Pero aún así, se lo toma con calma, tal como lo dejó claro este martes.

En conversación con ¿Cómo te va? de Radio Colonia (Argentina), Moreno Martins habló de lo que fue la triple fecha de las eliminatorias y dejó un claro mensaje al resto de equipos. "Sé que mi sueño es muy difícil, pero peleo porque sea real, que es ir al mundial con la Selección de Bolivia".

Tras ello, recalcó que no se le suben los humos por ser el máximo artillero. "Es algo increíble que esté como goleador de las eliminatorias. No me pongo al nivel de Messi, Neymar, Suárez, Vidal. Estar en ese lugar es algo increíble. Yo lo comparto con mis compañeros que me crean las jugadas y tienes que estar fino para concretarlas".

Pero la humildad también está presente en lo que genera en su país. "Estoy de acuerdo cuando me dicen que soy el mejor jugador de la historia de Bolivia, si me lo dicen, por qué lo voy a negar. No es un logro que quiero valorizar, yo hago mi fútbol y mi trabajo para poder ayudar a mi selección".

Finalmente reconoció que le gustaría llegar a Boca Juniors y dio luces del por qué rechazó a Colo Colo. "En Cruzeiro se robaron todo, por eso está así. Están investigando a los dirigentes anteriores. Los que estamos aquí estamos tratando de levantar a este club de corazón, que es copero, es grande y que no se merece estar en esta situación".