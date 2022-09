Cuando Arturo Vidal llegó al Inter de Milán cumplió su sueño de tener un Fiat Panda en su estacionamiento, junto a sus otros autos de lujo.

El volante de la selección chilena se encargó de mostrar su joyita en redes sociales y hasta se refirió a él en una entrevista con Damián Olivera en Hobby Talk, en Instagram.

"Es mi Pandita, ando vestido de Pandita hoy (de verde). Cuando jugaba en la Juventus veía ese auto y me llamaba la atención. Siempre que se me cruzaba pasaba algo bueno, clasificábamos a algo, ganábamos un torneo, muchas cosas", reveló.

"Le agarré mucho cariño al Pandita y le prometí a mi hijo Alonso que si volvía a Italia, me lo compraba. Cuando llegué al Inter fue lo primero que hice, le tengo mucho cariño”, añadió.

Luego, afirmó: “Cuando lo mostré tenía muchas historias, me explicaron de dónde vienen, que es el primer auto que le regalan a los jóvenes en Italia. Es un gusto tenerlo, a todo el mundo le encanta, me ven y me preguntan por el Pandita".

"Me lo quieren comprar, pero no tiene precio, es regalón. Espero tenerlo para siempre y Alonso sabe la historia del Pandita, seguramente lo ocupará”, sentenció.

Pero finalmente Alonso se tendrá que quedar con las ganas porque el futbolista le vendió su auto al capitán del Inter de Milán, Samir Handanovic.

Según Corriere dello Sport, Vidal se vio obligado a venderlo, pues no pudo llevarlo a Rio de Janeiro, donde actualmente reside.

En la publicación se afirma que el portero esloveno estaba en Apiano Gentile con el Panda, auto que le acomoda, pues es un futbolista que no le gusta ostentar.

No se sabe cuánto pagó Handanovic, pero un Fiat Panda 750 de segunda mano tiene un valor de unos 4 mil euros en Italia.