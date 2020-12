Lo + leído del 2020: Arturo Vidal le pega duro a actor que lo trata de "perking" y se arma pelea en redes sociales

Arturo Vidal fue uno de los personajes que más ruido causó este 2020. Ya sea dentro o fuera de la cancha, el King siguió dando que hablar, hasta sin quererlo y solo por ver al Rodelindo Román, el club que lo vio nacer.

En enero de este año, cuando el club se jugaba la chance de ascender a Tercera División, el volante aprovechó sus vacaciones para ir a ver al equipo de su infancia. Pero la forma en que llegó, a bordo de un helicóptero como muchos futbolistas en Europa, no gustó para nada en los hinchas locales.

En ese momento y con el estallido social fresco, Vidal aterrizó en el Estadio Monumental. Esto llevó a una serie de cuestionamientos que terminaron con el actor Benjamín Silva encarándolo por Instagram. Pero lo que no se esperaba era la respuesta del hombre, en ese momento, del Barcelona. Una que encendió con todo las redes sociales.

Arturo Vidal llegó a ver al Rodelindo Román en helicóptero y dejó la grande. Foto: Agencia Uno

La nota

Autor: Diego Jeria

El actor nacional Benjamín Silva, conocido por su papel en la teleserie Amor a la Catalán, se enfrascó en una dura pelea por redes sociales con Arturo Vidal.

La historia es así: Silva compartió una Story en Instagram en la que se burló de Vidal por su arribo en helicóptero al estadio Monumental para el duelo de Rodelindo Román. El Rey Arturo le contestó por interno y el actor hizo público el cruce de palabras.

“Ya nos encontraremos cagón culeao [sic] a ver si me lo dices a la cara. Payaso de mierda”, fue la respuesta de Vidal.

Silva contratacó: “sí, payaso orgulloso. Pero no me odio todo un país por inconsecuente. No tengo problema con decírtelo en la cara, soy bastante consecuente. Saludos”.

Benjamín Silva se agarró de la foto de Vidal con Andrónico Luksic y el apoyo del futbolista a las demandas sociales. Además, el actor insultó al Rey Arturo con el juego de palabras entre perkin y el apodo del mediocampista.