La clave en el futuro de Arturo Vidal: "Gana la Champions con Barcelona y después ficha por el Inter"

Es cierto que Claudio Bravo ganó la Champions League como integrante del plantel de Barcelona en 2015. Pero también que el arquero no jugó un solo minuto en esa edición. Por eso, la cumbre del fútbol europeo se mantiene virgen para los chilenos.

Y es la mayor ambición de Arturo Vidal, quien ha dejado espacio en su cuerpo para tatuarse la famosa Orejona cuando levante el trofeo más prestigioso del mundo a nivel de clubes. Y una condición que también marcará su futuro.

Esto porque la última edición del diario Mundo Deportivo asegura que un triunfo en la Liga de Campeones de Europa allanará el camino del King al Inter de Milán para la próxima temporada. Sería el primer chileno en alcanzar este objetivo en cancha.

Arturo Vidal jugó la final de la Champions League en 2015 con la Juventus (Agencia Uno)

"Ningún chileno ha conquistado el título europeo. Gana y después ficha por el Inter y ¡a ver correr a sus caballos en San Siro! Quizá al próximo campeón le llame Champions", sentencia el reporte, que mezcla la adición del King por los pingos con el fútbol.

"Por eso quiere ganar la Champions League con el Barça y después marcharse, al Inter, cerca del hipódromo de San Siro, a un fútbol que valora su contundencia y fuerza", explica en referencia a la liga en la que el King consiguió cuatro títulos consecutivos con la Juventus.

De todas formas, la información asegura que no ha habido contactos entre Barcelona e Inter por el pase del chileno. Que el elenco azulgrana no lo quiere ver partir y el cuadro lombardo no desea integrarlo a la negociación por Lautaro Martínez.

"No han hablado Barça y Inter de Vidal: 15 conversaciones y en ningún momento ha salido el nombre del jugador. Pero el Inter y Conte cuentan con el chileno porque es de los que deja la vida en el campo y que hace el trabajo que otros muchos no quieren", completa el reporte.