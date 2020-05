Junten miedo: Arturo Vidal promete volver de la cuarentena con la mejor versión de su carrera

Los que piensan que el receso de todo el mundo futbolístico por la emergencia sanitaria ha hecho mella en Arturo Vidal, están completamente equivocados. El King apuesta a la mejor versión de su carrera, de cara a la vuelta de las competencias.

El mediocampista de Barcelona ha seguido un detallado proceso de preparación para su regreso a la actividad, que para el cuadro azulgrana incluye once fechas pendientes en La Liga y lo que siga tras la disputa de los octavos de final de la Champions League.

"Me siento mejor que nunca. Estoy muy bien físicamente y en mi carrera nunca tuve tanto tiempo para prepararme", explicó el Rey Arturo en la reveladora entrevista que brindó a través de IG Live este fin de semana.

Tiene lógica. Desde que saltó al profesionalismo, Vidal siempre ha tenido que apurar su preparación física por los torneos que ha jugado con la selección chilena y las lesiones, como la operación antes de llegar a Barcelona. Y también tuvo que acortar vacaciones.

"Empecé a jugar a los 19 años. Después me fui a Alemania y nunca tuve el tiempo que se me dio en esta cuarentena, así que me preparé de la mejor forma. Estoy con el profe Juan (el PF Juan Ramírez) en Barcelona e hicimos un plan para todo este tiempo", aseguró.

Vidal desafió a todo el mundo a correr tan rápido como lo hizo él. Se pasó

Entrenamiento online

Asi lo ha demostrado Vidal a través de sus redes sociales: una doble jornada de entrenamientos, de tres horas en la mañana y dos en la tarde; que ahora matiza con la vuelta a las prácticas en el club azulgrana.

"En los equipos, cuando uno vuelve después de un lapso de vacaciones de 25 a 30 días se prepara por un mes. La mala suerte que he tenido yo ha sido que no he podido preparame así antes, pero ahora me siento mucho mejor preparado", advirtió Vidal.

Las pruebas están a la vista. El King lanzó dos desafíos en sus redes sociales para que sus seguidores se motivaran con el deporte: corrió los 10 kilómetros en 38 minutos y el último fin de semana cronometró 8 minutos para 3 mil metros.

La proeza llamó la atención del entrenador asistente del Barcelona. "No me creía que Arturo había hecho 38 minutos y 10 segundos en diez kilómetros. Creía que había subido al perro en la cinta (de la trotadora). Pero era verdad, Arturo es un salvaje", dijo Eder Sarabia.

"Quise hacer estos desafíos, me ayudan mucho a preparame en la parte física, que es donde saco ventajas para jugar. Con tanto tiempo libre me puse metas y me preparé. Lo hice para motivar a la gente con el deporte, que es lo más lindo de la vida", destacó Vidal.