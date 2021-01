Inter vs Juventus EN VIVO | Minuto a minuto: Arturo Vidal desata la locura y pone en ventaja a los nerazzurros con golazo

A partir de las 16:45 horas Inter de Milán recibe en el Giuseppe Meazza a la Juventus en una nueva versión del Derbi de Italia. Partido que no será cualquiera con ambos peleando por alcanzar al AC Milan en la punta del Calcio, en una lucha por el Scudetto que recuerda a los mejores años de la Serie A con los tres clubes más importantes del campeonato buscando ser el campeón.

Duelazo y que tiene a Arturo Vidal como titular en el XI de Antonio Conte y que también incluye a Romelu Lukaku y Lautaro Martínez como los delanteros de la oncena. Al margen quedó Alexis Sánchez, quien será suplente y esperará su oportunidad para jugar contra Cristiano Ronaldo, astro que busca quedar en la historia esta jornada como el máximo goleador de todos los tiempos en el futbol profesional.

Hoy en la tabla el puntero es el Milan con 40 puntos y que juega este lunes con el Cagliari. Lo sigue el Inter con 37 puntos y misma cantidad de partidos jugados. Más atrás en la quinta posición aparece la Juve con 33 puntos, pero un duelo menos, por lo que si el elenco de Turín gana su compromiso pendiente y vence hoy a los nerazzurros, los pasarán en la tabla.

Día y hora: ¿cuándo juegan Inter de Milán y Juventus por la Serie A?

El partido entre Inter de Milán y Juventus se jugará el día domingo 17 de enero a las 16:45 horas, hora chilena.

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Inter de Milán vs Juventus?

El encuentro será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia. Revisa tu cableoperador aquí:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?

La transmisión online estará disponible en ESPN Play.