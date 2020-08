Guarello y Arturo Vidal: "Barcelona no es un equipo chico de Alemania, pero tampoco es para reventar petardos"

En la previa del trascendental duelo entre el Barcelona y Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League, Juan Cristóbal Guarello analizó lo que será el duelo de los culés y Arturo Vidal frente a su ex equipo.

Los jugadores y cercanos al Bayern derrocharon optimismo en los últimos días, actitud que no cayó bien en el Barcelona ni Vidal.

“Lo dice bien Vidal, que el Barcelona no es un equipo chico de la liga alemana. No es el Wolfsburgo o el Friburgo, equipos que el Bayern suele golear con mucha alegría. Pero el Barcelona tampoco es para reventar petardos”, dijo Guarello en Radio ADN.

Agregó que “como es un partido muere-muere sin ida y vuelta, un jugador como Messi, aunque no esté en su mejor nivel, puede ser decisivo. Vamos a tener un bonito partido, para nosotros ojalá que gane el Barcelona, no sé si para el fútbol”.

Vidal habló en rueda de prensa antes de enfrentar al Bayern.

En lo que refiere a los bávaros, sentenció que “Lewandowski además de la Champions quiere el Botín de Oro, quiere ser el mejor jugador de Europa y si sale campeón el Bayern no hay ningún motivo para no dárselo. Sería un escándalo. Y si no sale campeón el Múnich yo también se lo daría, 52 goles”.

Barcelona y Bayern Múnich se enfrentan este viernes desde las 15:00 horas de Chile continental en el Estadio da Luz de Lisboa. El ganador se mete en semifinales de la Champions.