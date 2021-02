La Gazzetta: "Arturo Vidal es el hombre clave y especialista" para que el Inter sea campeón en Coppa Italia y Serie A

El Internazionale Milano volverá a verse las caras contra Juventus tras el triunfo por 2-0 el pasado 17 de enero por la fecha 18 de la Serie A. Este martes nerazzurri y bianconeri se reencuentran por la ida de las semifinales de la Coppa Italia. Arturo Vidal y Alexis Sánchez asoman entre los titulares de los lombardos.

En lucha por el título de Coppa Italia, el Inter también pelea por alcanzar al puntero AC Milan en la tabla del calcio, segundos con 44 puntos a dos unidades de los rossoneri. La Gazzetta dello Sport cree que Vidal es el indicado para liderar a los nerrazzurri camino a ambos trofeos.

“El hombre clave. Vidal sabe cómo se hace: el especialista en títulos de liga y copas nacionales apunta a la Juve”, titula La Gazzetta agregando que “el chileno ya ha marcado contra los ex compañeros ex compañeros pese a actitudes que no le gustaron a la afición. Desde el 2011 ha ganado 8 títulos en fila y 7 trofeos nacionales. Todavía quiere ser decisivo”.

Complementan que “Arturo Vidal entre 2011 y 2019 ha ganado ocho títulos de liga consecutivos con las camisetas de Juve, Bayern y Barcelona. Mientras tanto, también levantó siete Copas y Supercopas nacionales. Precisamente las dos citas en las que el Inter se mantiene en la carrera. Por eso Antonio Conte -su ex entrenador y otro especialista en competencia nacionales, menos en copas internacionales- ha querido a Vidal con insistencia”.

Asimismo sentencian que “Arturo tiene experiencia y carisma, no se derrumba en las dificultades y cuando importa sabe marcar la diferencia”.

El Inter recibe a Juventus este martes 2 de febrero desde las 16:45 horas en el estadio Giuseppe Meazza. La revancha está pactada para el 9 de este mismo en Turín. Por la otra llave buscan la final el Napoli y Atalanta.