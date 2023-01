Esta semana hay acción futbolística en Brasil con el desarrollo de la fecha 6 del Torneo Carioca, certamen donde el Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar enfrentará al Boavista en el último encuentro previo a su debut por el Mundial de Clubes de la FIFA.

¿Cuándo juega Flamengo contra Boavista por el Torneo Carioca 2023?

Flamengo juega contra Boavista este miércoles 1 de febrero a las 21:10 horas de Chile en el Estadio Maracaná.

¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming al Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pular?

El partido del Flamengo contra Boavista por el Torneo Carioca no será transmitido en nuestro país, sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto del encuentro y el resultado a través de Redgol.

¿Cómo llega Flamengo a la fecha 6 del Campeonato Carioca?

El “Mengao” llega a este encuentro en calidad de líder del Torneo Carioca con 11 puntos tras su reciente empate a uno con el Bangu.

No obstante, su último encuentro no tuvo el resultado soñado al caer por la Supercopa de Brasil ante Palmeiras por 4-3, duelo donde Erick Pulgar fue suplente y no jugó, mientras que Arturo Vidal hizo ingreso en el minuto 80 sin poder cambiar el rumbo del partido.

Por otro lado, el Boavista, rival del Fla en esta jornada, llega siendo colista absoluto del Campeonato Carioca con apenas 2 unidades y con una racha de cinco partidos sin ganar. Su último desafío fue frente al Madureira, duelo que terminó con victoria del Tricolor Suburbano por 2-0.

Este encuentro será el último del Flamengo previo a su gran debut por la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, cuyo estreno está pactado para el próximo martes 7 de febrero con rival a definir en el Estadio de Tánger de Marruecos.

Tabla de posiciones del Torneo Carioca: