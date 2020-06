Fernanda Pinilla habla fuerte por las críticas a Arturo Vidal: "Exigirle a una persona tener una opinión es agresivo"

La seleccionada nacional y mundialista Fernanda Pinilla alzó su voz para hablar de la situación que vive el King y las críticas que sufre a diario por diversos motivos, uno de ellos por tardar en apoyar a Chile en el estallido social.

"PerKing" o "Chaleco Amarillo" son palabras que llegan a diario a las redes sociales del jugador del Barcelona, incluso siendo emplazado por otra jugadora del fútbol femenino como Catalina Carrillo, quien escribió en Twitter: "qué lindo te ves 'apoyando' Arturito... pero se te olvidó tu pueblo en octubre".

En conversación con Contragolpe de Redgol, Fernanda Pinilla dio su opinión al respecto de lo que vive el King. "Yo creo que todos tenemos el derecho a opinar, y siendo deportista uno tiene la posibilidad de asumir el rol de ser activista o no y eso es respetable en cualquiera de los dos casos", expresó.

Fernanda Pinilla vs Australia

Además agregó que, "exigirle a una persona tener una opinión creo que también es un poco fuerte, agresivo, al final cada uno escoge el camino que quiere escoger, pero también es importante reconocer que cuando uno tiene más llegada con el público puede transparentar cosas, pero tampoco es una obligación hacerlo".

Para finalizar agregó que, "obviamente los medios se encargan de dar una visión solo de futbolista y nosotros como pueblo tenemos prejuicios con ellos, onda siempre creemos que no saben nada en el mundo y que no les importa. A mi me pasa que cuando estoy en una competencia me olvido de lo que pasa en el mundo exterior, estoy en mi burbuja de fútbol".