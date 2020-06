Arturo Vidal sufre duro maltrato en Twitter después de su gesto contra el racismo

Una situación compleja ha vivido Arturo Vidal en Twitter, después de una jornada de reflexión sobre el racismo en todo el mundo. El mediocampista de Barcelona recibió una masiva crítica de los cibernautas en las últimas horas.

Vidal posteó en sus cuentas oficiales el cuadrado negro en recuerdo de las víctimas del racismo, con el hashtag que se viralizó en todo el mundo este martes (#blackoutusday), pero de inmediato comenzó a sufrir el acoso.

Las respuestas cuestionaban su actuación en el estallido social de octubre, especialmente frente a las víctimas, y su vínculo con el empresario Andrónico Luksic. Calificativos como "perking" (que fue trending topic) y "amarillo" repitieron cientos de críticos en la red social.

Entre lo más destacado se encontró la irónica respuesta de Catalina Carrillo, jugadora de Universidad de Chile. "Qué lindo te ves 'apoyando' Arturito... pero se te olvidó tu pueblo en octubre", dijo la delantera en un post que acumula dos mil RT y ocho mil likes.

Que lindo te ves “apoyando” Arturito... pero se te olvidó tu pueblo en octubre... �� https://t.co/awf1LDbePZ — Cata Carrillo Rapaport ��✋�� (@Catacrapa_9) June 3, 2020

Las críticas al mediocampista de la selección chilena encuentran su origen en los movimientos sociales de octubre, y específicamente en sus declaraciones malentendidas al llegar al país en noviembre, para disputar dos amistosos con la Roja.

"Estoy con el pueblo, creo que se levantó y está pidiendo lo justo, así que hay que apoyarlo no más, al máximo. Pero a lo que vengo acá es a jugar con la selección, a tratar de aprovechar este último partido y preparar lo que viene", explicó en el Aeropuerto de Santiago.

Consultado sobre si la selección podía darle una alegría a la gente, Vidal dijo que "sería lindo, hacer un lindo partido contra Perú, ganar para que la gente se olvide un poco de lo que está pasando, lo que está sufriendo, y poder ayudar en algo".

En definitiva, la Roja renunció a jugar esos dos partidos amistosos, debido a la complicada situación del país. Pero hubo críticas por las palabras de Vidal y se encendió una comparación con Charles Aránguiz en redes sociales.

Arturo Vidal ha recibido un permanente ataque en Twitter, mientras en Instagram gana y gana seguidores (Agencia Uno)

"Es increíble que te critican, te dicen tonteras y no saben nada. He visto mucho ahora que la mayoría me dice 'perking' y vas a verlo y digo '¿qué he hecho?'. Y la mayoría de los que me escriben son de la U", explicó en una reciente entrevista.

De todas formas, la pandemia ha sido un escenario que ha mostrado a un Vidal sensible con los problemas: organizó una colecta para reunir fondos para la Cruz Roja y la prensa internacional destacó que no hiciera rebaja de sueldos en su equipo, Rodelindo Román.