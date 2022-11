La etapa de Eduardo Berizzo al mando de la Selección Chilena está siendo más bien difícil. Y es que, transcurridos ya seis partidos con el DT argentino dirigiendo, La Roja no ha logrado ganar y no sabe de victorias desde febrero de este año, cuando se impuso a Bolivia en La Paz por Eliminatorias.

Este miércoles, pese a las mejoras mostradas, Chile cayó por la mínima ante Polonia. Un duelo que la escuadra nacional dominó, pero se mantuvo una tendencia que viene siendo preocupante desde hace tiempo: la falta de profundidad en ataque. A Chile le falta gol y si bien se genera chances, no las define de buena forma.

Así pasó ante los polacos y finalmente se cayó nuevamente, la cuarta caída en la era Berizzo. Algo que esperan revertir ante Eslovaquia, con quien Chile jugará su último partido del año, previo al inicio de las Eliminatorias en el 2023.

En ese contexto es que, Felipe Bianchi apuntó sus críticas a la generación dorada de Chile, especialmente de Arturo Vidal. En ESPN, señaló que el King no estuvo a la altura y que podría estar "devolviendo camiseta" a Eduardo Berizzo.

"A mi modo de ver y escuchando a todo el mundo, en la calle, donde sea, por primera vez Arturo Vidal generó dudas", señaló al panel de ESPN F90. Una afirmación que encontró cuestionamientos, especialmente de Patricio Yáñez, quien apuntó a las celebraciones del volante del Flamengo en la previa del viaje a Europa.

"Yo creo que eso saca a cualquier jugador. El toco y controló siempre a cinco metros, no corrió lo que el corre habitualmente", justificó el ex atacante de La Roja.

Devolver camiseta

Sin embargo Bianchi no se quedó ahí y le preguntó al panel si sentían que habían jugadores de la generación dorada que estén devolviendo la camiseta. Ante eso, la mayoría del panel apuntó a Vidal.

"Se le notó que viene de un período de celebración y que no estuvo fino. Fue correcto pero no fue el Vidal de ida y vuelta que estamos acostumbrados", volvió a repetir Patricio Yáñez. "No hizo un buen partido, eso está claro", agregó Dante Poli.

Chile volverá a jugar este domingo 20 de noviembre a las 9:30 horas. Ante Eslovaquia en Bratislava será la última opción de sumar el primer triunfo de Berizzo en este 2022.