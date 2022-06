La bomba que explotó en Argentina por el interés de Boca Juniors sobre Arturo Vidal dejó la crema en Argentina. Fue portada de Olé, el diario deportivo más prestigioso del país trasandino, y en TyC Sports le dieron mucho bombo al asunto.

Fue el periodista Rodolfo Cingolani quien contó los detalles de cómo se forjó la opción de que el King recale en el popular equipo bonaerense. "Román Riquelme (director deportivo de Boca) llamó a Medel y le dijo 'Pitbull volvé'. Le respondió que por ahora no, bancame aun no es mi tiempo, me queda un año más", comenzó explicando-

Luego comentó que ahí recomendó a un compañero muy querido. "Medel le dijo el que se muere por jugar en Boca es Arturo Vidal. Nunca jugó en la Bombonera, se muere por jugar en Boca. Román le dijo no me jodas, pero Medel le insistió. 'Si quieres llámalo. Yo no voy, el que se muere y que siempre está con que es su sueño es el Rey Arturo'", agregó Gringo Cingolani.

Luego comentó que ayer se realizó la gestión. "Román lo llamó, pegó ese tiro. Le dijo le dijo 'vení que vas a hacer campeón de América'. Pero la respuesta la desconozco", comentó sobre la charla que hubo para tentar al King de ir a Buenos Aires.

Cingolani agregó otro dato. "La gran pasión que Vidal tiene son los caballos. Y va a estar más cerca de sus caballos. Por qué no pensar que quiere estar más cerca de su tierra. Si no tiene problema de plata. Además quiere meterse al turf argentino, que es mejor que el chileno".

En el panel estaba otro periodista Guido Glait, reconocido hincha de River Palte y que asegura que esta movida de Boca es para responder al interés del Millonario por Luis Suárez.

"Es desesperación para tapar lo de Suárez a River. Suárez quiere prepararse para ir al Mundial. ¿Qué Mundial tiene Vidal? ¿El de tenis?", aprovechó de hacerse el chistosito.