Dorival Júnior no duda: le augura un futuro de crack a Arturo Vidal en el Flamengo, aunque le traza un desafío importante

Arturo Vidal tuvo el mítico estadio Maracaná a sus pies. El todoterreno centrocampista chileno recibió una gran ovación de la hinchada del Flamengo, algo que marcó la antesala de una gran victoria del cuadro carioca por la Copa de Brasil: el rubro-negro superó por 2-0 a Atlético Mineiro, que tuvo a Eduardo Vargas en cancha durante el segundo tiempo y también un ameno encuentro de Turboman, el Rey y Fernando Felicevich, el representante de ambos.

"El equipo mostró un rendimiento que le permitió superar a uno de los mejores equipos de Brasil, todos sabemos el nivel que tiene Atlético Mineiro", dijo después del encuentro Dorival Júnior, el DT que recibirá al oriundo de San Joaquín, que jugará con el 32 en su espalda. El entrenador de 60 años fue consultado por Vidal, a quien ya había elogiado cuando su fichaje daba pasos gigantes para convertirse en realidad.

Y el adiestrador nacido en Araraquara dio por hecho que el rendimiento del ex Inter de Milán estará a la altura de las enormes expectativas que ha generado su desembarco en Rio de Janeiro. "Hablar sobre un jugador como Vidal no es necesario. Que llegue, se prepare, sea muy feliz aquí dentro. No tengo dudas: va a hacer crecer mucho a nuestro equipo", afirmó el técnico que en junio de este año se hizo cargo del plantel profesional del Mengao. "Necesimos tener calma y paciencia, es un equipo que está sufriendo un proceso de transformación desde mi llegada", añadió el estratego.

Arturo Vidal y Everton Cebolinha, los llamados a cubrir bajas trascendentales

Dorival Júnior insistió en el punto del corto tiempo que tiene en el cargo. "Llevo cuatro semanas y cinco días y tenemos tres bajas ya, todos jugadores titulares, los dos del mediocampo y Bruno que es un futbolista decisivo, de mucha velocidad", explicó el técnico en una alusión a los problemas que ha tenido con el plantel en los últimos días.

El 15 de junio, en la victoria por 2-0 del Flamengo ante el Cuiabá por la 12 jornada del Brasileirao, Bruno Henrique sufrió una gravísima lesión en la rodilla derecha que lo tendrá de baja de 10 a 12 meses, según lo que informó el cuerpo médico del Fla. Willian Arao fue transferido al Fenerbahce de Turquía, mientras que Andreas Pereira dejó el club y pasó al Fulham, recién ascendido a la Premier League de Inglaterra.

"Estoy feliz de que estemos pasando ese período de turbulencia con la posibilidad de tener jugadores citados, como Everton Cebolinha y Vidal", casi como para dar a entender que el debut del Rey con la camiseta rojinegra se acerca. Este sábado 16 de julio, Flamengo recibe al Coritiba por la 17° fecha de la división de honor brasileña.

De todas maneras, y pese a la confianza existente hacia los bombásticos refuerzos del Mengao, Júnior les trazó un desafío. "Que ellos entren y consigan desenvolverse de la mejor manera. Esa sería una respuesta muy positiva", cerró el adiestrador, quien vive su tercer ciclo en el club más popular de Brasil, que por ahora se ubica en el 9° lugar de la máxima categoría con 21 puntos, a nueve del exclusivo líder, Palmeiras.