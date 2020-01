¿Cuál es el entrenador ideal para Arturo Vidal en Barcelona tras la destitución de Ernesto Valverde?

En Barcelona se viven días agitados, porque este lunes el elenco catalán tomó la decisión de despedir al entrenador Ernesto Valverde, por ende tienen que buscar rápido a su reemplazante.

El vasco tuvo una relación de amor y odio con el volante chileno Arturo Vidal, porque pese al gran rendimiento del Rey en la cancha, nunca se ganó la titularidad de forma cabal.

El King es el volante que más goles lleva en la Liga para los blaugrana, sin embargo, el despedido adiestrador nunca lo consideró como fijo en sus esquema, teniendo a jugadores como Ivan Rakitic y Arthur por sobre el seleccionado nacional.

Pero ahora con la salida de Valverde, Vidal tendrá un nuevo panorama, dependiendo del DT que se ponga el buzo en Barcelona.

Los pro Vidal

Una de las cartas que suena firme en Europa para asumir en el equipo de la Ciudad Condal es el italiano Massimiliano Allegri, que quedó libre en la presente temporada, tras renunciar a Juventus.

El estratega de 52 años sería el técnico ideal para Vidal, porque lo quiere y lo conoce a la perfección, porque trabajaron juntos en la Vecchia Signora, donde ambos fueron protagonistas de títulos y de campañas históricas, como la final de la Champions 2015.

Otro técnico que está en el radar culé es el argentino Gabriel Milito, con quien el King también tendría mucha afinidad, porque el ex marcador central está acostumbrado a trabajar con chilenos, tras su paso por O'Higgins y porque en Estudiantes dirigió a Gonzalo Jara y Juan Fuentes.

Pero el zurdo no es el único argentino que suena en Barcelona, porque el ex DT de Tottenham, Mauricio Pochettino, también es una carta importante. Poch tiende a utilizar siempre en sus equipos a un volante "rompedor", tipo Vidal, porque en su último paso por los Spurs usó para dicha función al francés Moussa Sissoko, por lo que no sería mala noticia para el chileno su arribo.

Los anti Vidal

La opción más fuerte en Cataluña es el retorno de Xavi Hernández, quien se encuentra trabajando en Al Sadd de Qatar. Los directivos de Barcelona ya se reunieron con el ex volante en Medio Oriente, y están esperando su respuesta para ver si está disponible.

La llegada de Xavi supondría problemas para Vidal, porque el campeón del mundo de 2010 tiene el ADN Barça impregnado, ese mismo estilo de juego que está lejos de ser el del chileno. Además, el catalán volvería para darle tiraje a las divisiones inferiores, donde el nombre del prometedor volante Riqui Puig puede empezar a cobrar más importancia, justo en el mismo puesto en el que actúa el formado en Colo Colo.

Por último, Quique Setién es otro que suena como canditato, quien cumple con características muy similares a las de Xavi, y con el que Arturo Vidal puede tener problemas por su "desorden".

Barcelona vive horas clave, en las que el chileno también tendrá protagonismo, con Inter de Milán atento a su futuro.