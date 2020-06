Barcelona comienza a sufrir por las lesiones y Arturo Vidal sube por un tubo a la titularidad

El regreso del fútbol en España ha sido de miel sobre hojuelas para Arturo Vidal. El mediocampista chileno anotó un gol en el estreno de Barcelona ante Mallorca (4-0) y fue clave en el segundo duelo contra Leganés (2-0).

Y el escenario parece cada vez más inclinado hacia el King, que apareció esta mañana en la nómina de citados para la visita del cuadro azulgrana a Sevilla, un duelo clave para mantener el liderato de La Liga de España.

La presencia titular del Rey Arturo tiene cada vez más sustento, ya que evitó la suspensión por tarjetas amarillas, mientras el entrenador Quique Setién comienza a sufrir por las lesiones que afectan especialmente a la zona media.

Arturo Vidal se proyecta entre los titulares para el encuentro en que Barcelona visitará a Sevilla este viernes (FC Barcelona)

Mientras Arthur recupera lentamente su forma, Barcelona prescindirá de Sergi Roberto y de Frenkie de Jong, este último por precaución, una escena que pone deja a Vidal apuntado fijamente como uno de los titulares para el viaje a Andalucía.

Sobre Sergio Roberto, que también actúa como lateral, Setién reconoció que "ha sido una pena porque no esperábamos perderlo. Veremos cómo evoluciona de su lesión y en la medida que pueda soportar el dolor, irá incorporándose".

De Jong será especialmente protegido. "Ya tenía molestias y ante la posibilidad de que sea más serio, preferimos que descanse. Prefiero perderle un partido que cuatro", expresó el entrenador azulgrana.

Y para Arthur recomienda paciencia. "Esto no es un tema que me preocupe. Me interesa que esté metido. Lo necesitamos al 100 por ciento. Hay que pensar en lo que nos queda", aventuró el mister culé.

Clément Lenglet, Arturo vidal y Jordi Alba aparecen como titulares de la oncena proyectada del Barcelona ante Sevilla (FC Barcelona)

De esta manera, sólo quedan tres fichas estelares para las tres camisetas que repartirá en el mediocampo: Sergio Busquets, Arturo Vidal e Iván Rakitic. Para la eventualidad asoma el joven Riqui Puig, en señal de la estrechez de recursos del Barça en la medular.

El plano se completa con la suspensión de Samuel Umtiti y la baja confirmada de Ousmane Dembelé. Luis Suárez, por su parte, se integrará de manera escalonada. "Entiendo que para 90 minutos todavía no está. A ver si sale de inicio o durante el transcurso", explicó el DT.

De esta manera, la formación proyectada del Barcelona para enfrentar a Sevilla la integran Marc André ter Stegen; Nelson Semedo, Gerardo Piqué, Clément Lenglet y Jordi Alba; Vidal, Busquets y Rakitic; Messi, Antoine Griezmann o Martin Braithwaite y Ansu Fati.

Barcelona abrirá la trigésima jornada de La Liga este viernes ante Sevilla (16:00 horas). Los catalanes llevan cinco puntos de ventaja en el liderato sobre Real Madrid, que espera recortar la diferencia esta tarde, cuando reciba a Valencia en Valdedebas.