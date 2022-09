Flamengo se enfrenta al Sao Paulo buscando asegurar la clasificación a la final de la Copa do Brasil. Arturo Vidal y Erick Pulgar pelean por un lugar en la formación estelar de Dorival Júnior.

Arturo Vidal y Erick Pulgar van por una nueva final: la formación del Flamengo para la semi de Copa do Brasil ante Sao Paulo

Copa do Brasil

Flamengo quiere seguir soñando con ganarlo todo y este miércoles vuelve a la cancha para buscar una nueva final. Desde las 21:45 horas, el equipo de Arturo Vidal y Erick Pulgar recibe al Sao Paulo por la vuelta de las semifinales de la Copa do Brasil.

El Mengao ha tenid una segunda parte de la temporada de ensueño y se mantiene en carrera en los tres torneos que disputa. Ya con el paso a la definición de la Copa Libertadores 2022 asegurado y todavía a la caza del Palmeiras en el Brasileirao, busca otro título en la presente campaña.

Dorival Júnior no está contento luego del empate del fin de semana, que los aleja del liderato del torneo, por lo que pondrá al equipo que ha cargado con el peso de su estadía para dejar en casa la clasificación a la final de la Copa do Brasi. Es así como los chilenos, por ahora, quedan fuera del once inicial.

Arturo Vidal y Erick Pulgar no están considerados en la formación del Flamengo para el duelo con Sao Paulo. El King tuvo el desgaste la semana pasada, jugando dos partidos como titular, pero para este miércoles tendrá descanso, esperando su oportunidad en la banca.

El Mengao pondrá el once estelar de la temporada, con una formación compuesta por Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta; Pedro y Gabigol.

Con la ventaja de 3-1 tras la victoria en la ida en el estadio Morumbí, el Flamengo tiene la primera opción para avanzar a la final. Sin embargo, tendrá que medirse con un Sao Paulo que luchará con todo para lograr la remontada.

¿Contra quién jugaría la final el Flamengo vence a Sao Paulo?

Flamengo tiene la ventaja en el marcador global y es el candidato a meterse en la final de la Copa do Brasil. En caso de lograr el resultado, tendrá que esperar hasta el día jueves para conocer a su rival en la definición del torneo.

En la otra llave están Fluminense y Corinthians, dos equipos que han sabido ser protagonistas en el año y que en la ida empataron 2-2. Esto dejó todo abierto para el choque de vuelta, donde se decidirá al rival del Mengao.

Arturo Vidal y Erick Pulgar quieren seguir haciendo historia con Flamengo, metiéndose en otra final en esta temporada. El equipo de los chilenos sueña con una remontada en todos los frentes y así ser el súper campeón del fútbol brasileño.