Además del fútbol y la hípica, Arturo Vidal siempre ha demostrado gusto por los autos. Tiene algunos vehículos de alta gama pero ninguno tiene su cariño como el Fiat Panda de primera generación que compró hace algunos meses en su regreso a Italia. Un motorizado de colección que el King usa incluso para su desplazamiento diario, sorteando nieve y yendo a entrenar con él al complejo del Inter.

Pero tiene una historia más allá de las ruedas. “Es mi Pandita, ando vestido de Pandita hoy (de verde). Cuando jugaba en la Juventus veía ese auto y me llamaba la atención. Siempre que se me cruzaba pasaba algo bueno, clasificábamos a algo, ganábamos un torneo, muchas cosas. Le agarré mucho cariño al Pandita y le prometí a mi hijo Alonso que si volvía a Italia, me lo compraba. Cuando llegué al Inter fue lo primero que hice, le tengo mucho cariño”, reveló Vidal en diálogo con el coleccionista argentino Damián Olivera en Hobby Talk, en Instagram.

“Cuando lo mostré tenía muchas historias, me explicaron de dónde vienen, que es el primer auto que le regalan a los jóvenes en Italia. Es un gusto tenerlo, a todo el mundo le encanta, me ven y me preguntan por el Pandita. Me lo quieren comprar, pero no tiene precio, es regalón. Espero tenerlo para siempre y Alonso sabe la historia del Pandita, seguramente lo ocupará”, complementó.

Finalmente, dijo que no es muy asiduo a tener piezas “de museo”. “Camisetas no colecciono, pero en cada partido la cambio. Tengo muchas de los equipos contra los que he jugado. Las he guardado, pero es que me gusta coleccionar muchas cosas. Cuando me retire, las tendré todas eso sí, creo que tengo más de 100”, concluyó el feliz propietario del Pandita.