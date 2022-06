El futuro de Arturo Vidal puede aclararse muy pronto y, pese a las informaciones y rumores que han aparecido en los últimos días, el mediocampista chileno mantiene su destino firme hacia el Flamengo de Brasil, destinado a dejar sí o sí el Internazionale Milano.

Así lo informa Radio Cooperativa, quien aseguró que pese a lo coqueteos con Boca Juniors y hasta una hipotética reactivación en las posibilidades de Colo Colo, el Rey Arturo “está a sólo detalles de fichar en Flamengo”.

“Vidal llegará al elenco carioca con un contrato de dos años y una eventual renovación por una temporada más. (…) Aunque en las últimas semanas la opción de Boca surgió con fuerza, finalmente el seleccionado nacional recalará en el Maracaná”, publica la 93.3 FM en su sitio.

De confirmarse la llegada del King a Flamengo, Arturo Vidal se pondrá la camiseta del reciente ex equipo de Mauricio Isla con 35 años, dejando muy difícil su regreso a Colo Colo. Respetando el contrato, el bicampeón de América con la selección chilena podría volver al Cacique con 37 ó 38 años.

Este pasado martes, Olé había revelado que Boca Juniors presentó una “oferta informal” por los servicios del mediocampista chileno, pero los xeneizes tendrán que esforzarse mucho más en caso de estar realmente interesados en Vidal.

Por otro lado, el DT de Colo Colo, Gustavo Quinteros, manifestó este miércoles ante los rumores que “sería fantástico que (Vidal) pueda volver, pero yo por lo menos no sé nada. No me han informado nada”.

El fichaje de Arturo Vidal por Flamengo cuenta las horas junto a su inminente salida del Inter de Milán, Boca Juniors y Colo Colo deberán seguir esperando.