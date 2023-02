Arturo Vidal no lo pasa bien en Brasil tras su arribo a Flamengo a mediados del 2022. Si bien el Mengao viene de ganar el tercer lugar del Mundial de Clubes con triunfo por 2-4 ante Al Ahly, con el King titular, el presente del chileno no es el mejor.

De hecho, hace algunos días la prensa brasileña informó que Flamengo puso a Vidal en la lista de jugadores transferibles. El mediocampista y todoterreno de la Roja no ha podido ganarse un puesto en el rubronegro.

En medio de este panorama, el mismo Arturo Vidal saca fuerzas y se autoarenga para mantener la característica que ha marcado su carrera: nunca dejarse derrotar sin antes pelear.

“¡La fuerza que tienes dentro de ti es la fuerza que te hará alcanzar todo lo que puedas soñar!”, fueron las potentes palabras de Vidal en Twitter junto a una foto en la que realiza trabajo de pesas en el gimnasio.

El futuro de Vidal

Tras conocerse la calidad de transferible del Rey Arturo en Flamengo de inmediato las miradas apuntaron a Colo Colo, un hipotético regreso que aparece casi imposible por ahora. Como si fuera poco el Celta de Vigo se puso a la fila con la intención de concretar el regreso del todoterreno chileno en La Liga de España.

Así, por ahora lo único cierto es que Vidal seguirá luchando para ganarse un lugar en Flamengo, recuperado de una misteriosa lesión que lo complicó en el inicio de la presente temporada.

"Tuve una lesión muy dura, que nadie sabe. Traté de estar, de acompañar a mis compañeros en los partidos. No he jugado porque me dolía mucho, después del partido con Palmeiras empecé a entrenar mucho mejor y ahora estoy cien por ciento. (…) Por eso a veces me molesta que hablen, que digan que estoy mal físicamente. Tenía un problema que la gente del club conocía. No cualquier jugador puede jugar con eso", sostuvo Vidal tras la victoria contra Al Ahly.