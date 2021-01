Antonio Conte sobre Arturo Vidal: "He tenido que darle un palo, porque a veces tengo que hacerlo"

Este domingo a las 8:30 el Inter de Milán se trasladará a la capital de Italia para visitar a la Roma con la intención de seguir sumando para no perderle pisada al líder de la tabla de posiciones de la Serie A, su archirrival, el Milan.

En la previa del encuentro, el entrenador Antonio Conte no sólo se refirió al importante partido, también a la situación de Arturo Vidal, que no fue titular ante la Sampdoria y que recibió sus críticas la semana pasada al asegurar que "debe demostrar que merece ser titular".

"Vidal entrenó de la manera correcta, con mucha atención, ganas y determinación. Sabes muy bien que a veces con él, alterno de manera cercana y de manera fuerte", comenzó diciendo el DT.

El estratega se pavoneó que los jugadores saben como es su caracter, y que si tiene que poner mano dura, la pondra, y en ese sentido, ni Arturo Vidal, uno de sus jugdores favoritos, está excluido.

"Y he tenido que darle un palo (a Vidal), porque a veces tengo que hacerlo, usar el bastón. Pero siempre para mejorar. Porque quiero lo mejor para el jugador, para el equipo y para que la situación mejore", explicó.

Conte habló del "bastón y la zanahoria", esta metáfora se refiere al uso de recompensas y castigos con el fin de inducir a la conducta deseada. Por eso habló de Bastón, lo que para nosotros es un "palo".

Para el final, insistió en que todas sus decisiones son en beneficio del Inter, nada antojadizo. "Arturo me conoce muy bien, sabe que si hay alguna cosa que no me gusta o no me ha gustado, no soy de los que no da la cara sin decir nada", cerró.