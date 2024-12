¿Llegará a la U de Chile? Joaquín Larrivey se confiesa: "Si la gente me pide..."

Si bien Universidad de Chile tuvo un buen año en el Campeonato Nacional, hay ciertas cosas a mejorar. Una de ellas es, claramente, la presencia de un nueve de áreas, de esos que hacen goles siempre.

Es ahí donde surge el nombre de Joaquín Larrivey. El actual delantero de Magallanes, con pasado azul, fue uno de los goleadores de la Primera B y, pese a no lograr subir con su equipo, dejó un muy buen cometido, tanto en la categoría, como en la Copa Chile.

¿Podrá llegar a la Universidad de Chile? Todo indica que el camino estaría, por lo menos asfaltado. Por ello, es que en Radio ADN hablaron con el delantero, para saber su acercamiento con el club azul.

¿Irá Joaquín Larrivey a la U de Chile?

El goleador de 40 años aún sigue vigente. Es por ello que en la U han pensado en su nombre, sobre todo por el buen sabor que dejó a su paso por el CDA en 2020 y 2021.

“Siento orgullo y felicidad por eso, significa que uno dejó una buena imagen, que hizo las cosas bien y representó bien a los hinchas“, aseguró el puntero argentino.

Joaquín Larrivey anhela un “último baile” con la U en 2025.

“Si la gente me pide, no es solo por lo que hice en la U, sino también por mi actualidad, ya que tuve un 2024 muy bueno, hice 23 goles, jugué todos los partidos en Magallanes. El equipo peleó hasta el final en Copa Chile y en la Liguilla de Acenso quedamos afuera por penales“, añadió.

“No estoy esperando ningún llamado en particular, pero si se da la posibilidad, sería maravilloso, y si no, también es maravilloso pensar en lo que viví, lo que fue mi aventura en la U“, cerró el delantero.

¿Qué piensa Joaquín Larrivey de la llegada de Julián Alfaro a la U de Chile?

Ya hay uno que partió de Magallanes. Se trata de Julián Alfaro, la nueva carta de Gustavo Álvarez. Joaquín Larrivey no perdió la oportunidad y opinó sobre su ex compañero en el Manojito.

“Es un chico que tiene muchas ganas, además es hincha de la U, se formó en el club y siempre fue su objetivo volver. Está cumpliendo un sueño. Él es muy profesional y tiene muchísimas condiciones para triunfar en la U. Está preparado para este nuevo paso de su carrera y confío en que le irá muy bien“, concluyó.