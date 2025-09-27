Universidad de Chile consiguió un triunfo por 2-1 ante Alianza Lima, por los cuartos de final en Copa Sudamericana, logrando el pase a semifinales del torneo CONMEBOL para enfrentar a Lanús de Argentina.
Ahora, los Azules deben ponerse al día por la Fecha 23 de la Liga de Primera con Deportes La Serena. Recordemos que la U llega en el sexto lugar del Campeonato Nacional con 38 puntos, mientras que los Granates están en el puesto 13, acercándose peligrosamente a zona de descenso.
U. de Chile vs. La Serena: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE
Universidad de Chile vs. Deportes La Serena, juegan este domingo 28 de septiembre, desde las 15:00 hrs. en el Estadio La Portada, por la fecha 23 del Campeonato Nacional.
El partido entre Azules y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
