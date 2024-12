Ex jugador de Universidad de Chile se arrepiente de no haber sido maduro cuando llegó a los azules y realiza una durísima autocrítica disciplinaria.

Joao Ortiz, el lateral chileno-peruano de 33 años, realizó un profundo mea culpa por desperdiciar la gran oportunidad de defender la camiseta de Universidad de Chile. Hoy en Deportivo Municipal, de la Liga 2 en suelo incaico, el calerano lamentó su falta de madurez en los azules.

Ortiz perteneció a los registros de la U entre mediados de 2014 proveniente de Palestino y fines de 2017, cuando partió definitivamente a Curicó Unido tras varias cesiones a préstamo.

“Recuerdo que tuve un gran año en Palestino y pasé a la U, pero no me pilló tan maduro. No tuve la mentalidad de enfrentar algunas cosas que me jugaron en contra”, dijo Ortiz a As.

Agregó que “quizás me arrepiento de no entrenarme de otra forma para poder seguir en la U, de revertir la situación. Uno joven también no se da cuenta de que pasa el tren y puedes quedar abajo”.

Ortiz hacía asados en vez de entrenar en la U

Y vino la dura autocrítica: “yo salía, hacía asados en vez de entrenar, cosas así que me perjudicaron. Me costó un poquito. Llegó Sebastián Beccacece como DT y Fabián Monzón… y un jugador de Boca que llega a la U tiene que jugar”, sostuvo.

“Sí destaco que con la U pude jugar en dos Copas Libertadores distintas con el club y saqué grandes enseñanzas”, sentenció Joao Ortiz.

El lateral izquierdo llegó a la U a mediados de 2014, presentado por Carlos Heller en el CDA en compañía de Mathías Corujo, Cristian Cuevas y Gonzalo Espinoza como refuerzos.

El registro de Joao Ortín con Universidad de Chile finalizó con sólo 22 partidos, partiendo a préstamo a Deportes La Serena, Deportivo Municipal y Unión La Calera. Además de los cuadros mencionados, el zaguero ha jugado por Palestino Curicó Unido, Cusco, Sport Boys, Melipilla, Carlos Mannuci y UTC Cajamarca.