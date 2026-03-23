Fernando Gago ya es el nuevo entrenador de Universidad de Chile y, pese a que todavía no llega abril, la U ya tiene decretada otra salida. En el CDA ya definieron el primer cortado del plantel de cara al mercado de invierno.

Es que Azul Azul determinó que no renovará contrato al lateral izquierdo argentino, Felipe Salomoni. El oriundo de Buenos Aires, formado en River Plate, llegó a la U a mediados de 2025, a préstamo desde Guaraní, pero en en más de ocho meses sigue sin ganarse el puesto. De hecho, no registra ningún partido con 90 minutos.

La determinación en Azul Azul de no renovarle contrato a Salomoni la entregó el periodista Cristián Caamaño, en el programa Balong: “recordemos que a comienzo de año arranca Salomoni, increíblemente lleva 8 meses en Chile y todavía no puede jugar 90 minutos“, aseguró.

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La U rechaza la opción de compra de 700 mil dólares

El comentarista de fuentes azules sentencia que “de hecho, seguramente ya no va a jugar más en la U porque va a terminar su contrato a mitad de año“.

Salomoni dejará la U.

Salomoni llegó cedido con una opción de compra de 700 mil dólares. Azul Azul y el gerente deportivo, Manuel Mayo, consideraron que es un dinero que la U no puede gastar. Asimismo, extender el préstamo aumentaría las cifras en 150 mil dólares.

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De esta forma, Felipe Salomoni tiene sentenciada su salida de Universidad de Chile, hoy suplente de Marcelo Morales, quien incluso regresó a la U fuera de forma. Además, los azules esperan que el juvenil Diego Vargas salga pronto de la enfermería.

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Por otro lado, el pronto adiós de Salomoni liberará un cupo de extranjero, el que podría ser ejecutado con un refuerzo internacional del gusto de Gago a mediados de año.

Resumen:

-Fernando Gago asumió como nuevo entrenador de Universidad de Chile tras la salida de Meneghini.

-Azul Azul decidió no renovar el contrato del lateral argentino Felipe Salomoni y partirá a mitad de año.

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-La opción de compra por el jugador formado en River Plate asciende a 700.000 dólares.