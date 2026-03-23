Universidad de Chile está en un momento de movimiento constante. Hace unas semanas, fue cesado de sus funciones el técnico Francisco Meneghini. Hace unos días fue confirmado, en su lugar, Fernando Gago, y ahora la planificación comienza a mutar.

El nuevo técnico quiere cambiar el aire al interior del plantel. Si bien le tendrán una paciencia de, por lo menos, tres meses, en consideración de que no fue él quien armó la escuadra, a mitad de año habrá movimientos. Uno de los importantes puede involucrar a Felipe Salomoni.

Este jugador, llegado a mitad del año pasado, viene con un préstamo que se hace prolongable en el tiempo y que supone una añadidura a su valor. Fernando Gago podría prescindir de él.

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Movimiento rápido

Pese a todas las especulaciones en torno a Felipe Salomoni, hay un deadline para la confirmación de su estadía en Universidad de Chile. Es en junio que habría que extender su préstamo (desde Guaraní de Paraguay), por lo que se empiezan a sacar las cuentas.

Según contó Bolavip Chile, el lateral izquierdo del Bulla tiene plazo fatal para su contrato el 31 de mayo de este 2026. En caso de renovación, Salomoni se quedará en la escuadra azul por lo menos hasta diciembre de este año.

Además de esto, Universidad de Chile también puede obtener el pase de Felipe Salomoni, si llega a convencer al cuerpo técnico. En tal caso, la U tendrá que desembolsar 700 mil dólares por su carta.

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La U y la difícil decisión con Salomoni | Photosport

En resumen…

Fernando Gago asumió como nuevo técnico de Universidad de Chile tras Francisco Meneghini.

El lateral Felipe Salomoni tiene plazo hasta el 31 de mayo para renovar contrato.

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La Universidad de Chile debe pagar 700 mil dólares a Guaraní por el pase.