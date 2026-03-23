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U de Chile frena rumores: niegan intención de rescindir vínculo con Rivero: “Jamás puso la opción”

Revelan la postura de los azules tras la lesión del delantero uruguayo y las declaraciones del representante de Nicolás Fernández.

Por Andrea Petersen

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Revelan la verdad detrás de los rumores sobre su presente en la U.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTRevelan la verdad detrás de los rumores sobre su presente en la U.

El delantero uruguayo Octavio Rivero pasa por un complejo momento en Universidad de Chile donde estará alejado un largo tiempo de las canchas producto de una lesión, por la que tendrá que pasar por el quirófano.

Ante esto, comenzó a rumorearse sobre la posibilidad de Rivero rescindiese de su contrato con el club para que sumen un nuevo jugador al plantel, esto luego que desde Uruguay señalaron que la U estuvo cerca de cerrar la llegada de su reemplazo.

Edgardo Lasalvia, representante del jugador Nicolás Fernández que actualmente juega en Progreso, señaló a Radio Sport 890 que Rivero “no quiso rescindir y por eso se cayó la posibilidad, que estaba cerrada de palabra, para Nicolás Fernández”.

¿La U quiere que Rivero rescinda de su contrato?

Sobre estos dichos, el medio La Magia Azul descartó que esta situación fuese real, ya que fuentes internas del equipo les confirmaron que “pese a los rumores, la concesionaria jamás puso sobre la mesa la opción de rescindir el contrato de Rivero”.

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“Al contrario de lo que se quiso instalar para victimizar al jugador, la postura de la U ha sido de total respaldo médico y administrativo. El club entiende que la lesión es un infortunio deportivo y, legalmente, han cumplido con cada etapa del proceso, descartando de plano cualquier intención de “cortar” el vínculo en este momento tan delicado”, explica al medio.

Asimismo, señalan que lo principal por ahora es la salida del jugador y su recuperación. A pesar de que la baja complica al plantel jamás se pensó en una salida forzada, ya que la intención de la escuadra es que el jugador cumpla su proceso de recuperación “bajo la supervisión de los especialistas del CDA”.

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