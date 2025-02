Como suele ocurrir luego de una victoria importante en Universidad de Chile, quien aparece en escena es Michael Clark, presidente de Azul Azul, que debió salir al paso de la demanda que interpusieron en su contra un grupo de accionistas.

En específico, Daniel Schapira, dueño del 21 por ciento de la propiedad de la concesionaria dejó en claro en charla con el sitio Rayando el CDA que “lo que quiero es que no sea más presidente de la U y que no haya un solo controlador. La querella está en curso, no es la única”.

Ante estos comentarios, luego de la goleada por 5-0 a Ñublense, Clark apareció en la zona mixta y se refirió a estos comentarios en su contra, donde sin mencionar a quien interpuso el recurso judicial, dejó en claro que su mente está en la temporada 2025.

La respuesta de Michael Clark a demanda en su contra

“Con Daniel tenemos una diferencia importante. Su objetivo es que yo salga de la U y mi objetivo es que la U salga primera y volvamos a ser campeones, no comparto lo que él dijo”, manifestó el ejecutivo, quien prefiere elogiar al actual plantel que tienen.

“Tenemos un mediocampo de lujo, un ataque de lujo, muy buena parte posterior, buen arquero, estoy muy contento e ilusionado con todo esto. Ganar siempre es lo más bonito que hay en el fútbol, el equipo anda bien, se demostró que tenemos un muy equipo“, agregó Clark.

Para finalizar, el mandamás de Azul Azul le dio importancia a la localía en el Estadio Nacional, pues “ejercer la localía donde uno siempre ha jugado es muy importante, creo que el paso que tuvo la U en el tiempo en que no jugó acá te pega, es cosa de ver a los otros equipos”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Romántico Viajero?

Tras la goleada a Ñublense, Universidad de Chile volverá a ser local en el Estadio Nacional el próximo domingo 23 de febrero cuando reciba a Unión La Calera a partir de las ocho y media de la tarde.