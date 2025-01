La crisis dirigencial sigue provocando molestias en Universidad de Chile, más aún luego de las declaraciones del presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien sacó la voz en una conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul.

Fue en la presentación del refuerzo Rodrigo Contreras donde el mandamás de la concesionaria se tomó unos minutos para hablar de la gran polémica que ha tenido para quedar como el accionista mayoritario, donde dejó una frase luego de las demandas del segundo controlador de la U.

“Es una pena, una lástima y claramente afecta, es innegable. Lo decía la semana pasada cuando se hizo pública esta querella, que nosotros estamos tranquilos porque hemos actuado siempre cumpliendo la ley”, comentó.

Esta frase fue tomada por el periodista Cristián Caamaño, quien golpeó la mesa por el daño que se hace a Universidad de Chile, donde le debatió la palabra a Michael Clark.

Los dardos de Caamaño sobre Clark con su gestión en U de Chile

Fue en Deportes en Agricultura donde el periodista Cristián Caamaño le respondió al presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, sobre lo que verdaderamente le hace daño al club luego de toda la polémica de semanas sobre su actuar al mando.

“Que Michael Clark diga abiertamente que una querella en su contra hace ruido y le genera daño en el club, le digo que lo que más le haga daño a club es que su empresa donde era director, AGF Sartor, haya sido liquidada por la CMF por malas prácticas encabezadas por un directorio donde él estaba”, explicó.

“La CMF no hace la liquidación de una empresa porque un día se levantó como los delegados presidenciales y abrió un ojo y dijo hoy me voy a fregar a.… a quién tengo en la lista y salió el nombre de AGF Sartor. No, venían hace tiempo cometiendo malas prácticas, donde usted encabezaba eso. Eso es lo grave y esa es la imagen que no quieren en Universidad de Chile, una persona cuestionada por su obra bajo el alero de un síndico. Eso daña al club, no una demanda”, le lanzó con todo.

En ese sentido, lo llamó a medir sus acciones, además que debe dar explicaciones por cambios en el interior de la concesionaria de Universidad de Chile que estaba relacionados con la polémica, pero que decidieron tapar.

“¿Por qué el club está en manos de una persona cuestionada en la CMF? A usted lo demandan por algo. Los Schapira, que no los conozco, así que no hago defensa, encargó a un grupo de abogados una demanda en su contra. Si le quiere pagar a Carlos Peña para que haga informes a su favor es problema suyo. Lo concreto, es que lo único que daña la imagen son las acciones de AGF Sartor y por eso sacó a dos directores de Sartor que salieron del club, esas son explicaciones que tiene que dar”, cerró.

