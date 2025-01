Universidad de Chile tuvo un debut por todo lo alto en la Copa Chile 2025. Los azules masacraron a Deportes Recoleta por 6-1 en el Bicentenario de La Florida, iniciando con todo la defensa del título ganado en la temporada pasada.

Los azules festejaron gracias a los goles de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra, Fabricio Formiliano, Antonio Díaz, Javier Altamirano y Franco Calderón, en una tarde donde prácticamente no hubo rendimientos bajos.

Uno de los que vivió un partido más que especial fue Altamirano, quien tuvo su debut goleador con la camiseta de la U, algo que generó la emoción de su entrenador.

“Cuando tuvo su episodio de salir dije que me gustaría tenerlo pronto”

En conferencia de prensa Gustavo Álvarez, quien tuvo como dirigido a Altamirano en Huachipato, afirmó que “esto me emociona. Cuando Javier (Altamirano) tiene ese episodio de salud dije que me gustaría tenerlo pronto en el campo de juego. Gracias a Dios vuelve de la mano nuestra, compartiendo el mismo club. Me pone feliz, primero por él como persona y también como jugador”.

“Esto es una gran alegría a nivel personal y también a nivel futbolístico. Está a un nivel muy alto y hoy lo ha ratificado en la competencia. En ese sentido, estoy muy feliz con su regreso”, agregó el estratega azul.

Javier Altamirano tuvo un debut goleador en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Sobre lo que fue la victoria, Álvarez sostuvo que “esta es la puesta a punto que te dan los primeros partidos. Un mérito para todo lo que veníamos trabajando. Hay jugadores que están desde el primer día, otros que se fueron acoplando. Esto nos sirve para ir equilibrando las cargas, los minutos”.

“Dimos un primer paso, como siempre, con cosas para ratificar y algunas otras para mejorar. Siempre ganar es bueno, pero hay cosas para corregir”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo partido de los azules será ante Magallanes este domingo 2 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será por la fecha 2 del Grupo G de la Copa Chile 2025.

