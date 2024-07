Universidad de Chile necesita avanzar a toda máquina para cerrar nuevos refuerzos en el mercado de pases, de manera de potenciar su plantel para la pelea por el título en el Campeonato Nacional.

Los azules ya tienen listo a Antonio Díaz, quien llega para luchar por la banda izquierda del equipo, donde se podría dar la salida anticipada de Marcelo Morales luego de no firmar su renovación con el club.

Pero quedan dos cupos a llenar, donde todos apuntan a que uno de ellos será el de Charles Aránguiz, donde si bien la U no ha querido entrar en detalles, hay avances en la gestión.

Por otro lado, quedaría un lugar a llenar, donde mucho se habló de un extremo, pero ahora cambiaron los intereses para buscar a un centrodelantero goleador para la lucha por la corona.

La lesión de Luciano Pons y su poco gol hacen mover el foco en el mercado en U de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

La U cambia la mira por un goleador

Así lo hizo saber el periodista Cristián Caamaño, en Deportes en Agricultura, quien asegura que la U hizo modificaciones en su búsqueda de jugadores para reforzar el equipo, y donde ahora apuntan a un goleador.

“La U va a completar los tres cupos sí o sí. Ojo que no buscan un extremo. Va a llegar Charles Aránguiz, me dicen que está avanzado, pero no están cerca las presentaciones, como algunos auguraron para este fin de semana o que era para hoy. El otro jugador no se extrañen que sea un centrodelantero”, explicó el periodista.

En cuanto a la llegada de Antonio Díaz, deja en claro es un movimiento luego de que el lateral no firmó la renovación, por lo que puede estar viviendo los últimos días en la u.

“Marcelo Morales lo van a sacar en este mercado, Antonio Díaz es de Felicevich, de la empresa, lo mismo que Morales y hacen una triangulación para que salga sin problemas. Ante cualquier oferta lo van a sacar poque la U también tiene a José Castro en esa zona. No querían un jugador seis meses en esa zona”, detalló.

