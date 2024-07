Uno de los grandes refuerzos que quiere Universidad de Chile para el presente mercado de pases es Charles Aránguiz, donde los rumores de un regreso han estado muy fuertes en los últimos días.

Si bien el jugador tiene contrato hasta 2025 con el Inter de Porto Alegre, las versiones de adelantar una vuelta a la U están latentes y tienen expectantes a los hinchas bullangueros.

Pero cuando todos esperaban que desde la U se entregue una definición definitiva por Aránguiz, hay una versión donde los azules le pasan la pelota a la agencia de representación del jugador, que es liderada por Fernando Felicevich.

Esto, porque desde Azul Azul confirman que ya hicieron todos los esfuerzos por tener una oferta concreta para el jugador, donde ahora esperan una respuesta desde Brasil, teniendo en claro que es el propio volante el que tiene que conseguir su libertad desde Inter.

Charles Aránguiz quiere volver a Universidad de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

Felicevich es la demora del regreso de Aránguiz a la U

Fue Coke Hevia quien entregó más detalles sobre el regreso de Charles Aránguiz a Universidad de Chile, donde el comunicador había confirmado que este lunes sería anunciado como refuerzo.

“Para que no suene a excusa, cuando llegue Charles Aránguiz les voy a contar por que dije que llegaba hoy (lunes). No llegará hoy y probablemente no esta semana. Cuando llegue, les voy a contar los motivos”, comenzó su explicación.

En esa misma línea, Hevia confirma que desde la U hicieron toda la gestión para lograrlo, pero que ahora es de parte de la agencia de Felicevich donde está la demora.

“Sigo sosteniendo lo mismo, 90% que ya está en la U. La pelota hoy ya no tiene nada que ver con Azul Azul. Azul Azul hizo el esfuerzo, acordó lo que estaban pidiendo, el tema es que el socio de Fernando Felicevich en Brasil está poniendo problemas”, profundizó.

