En la previa a su semana más decisiva del 2025, con la semifinal de Copa Sudamericana y el Clásico Universitario en el horizonte, un delicado problema fuera de la cancha enfrenta Universidad de Chile. Todo por un nuevo quiebre entre hinchas y Azul Azul.

Lo anterior en referencia a la negativa desde la concesionaria para autorizar la realización de un banderazo en el Estadio Santa Laura este miércoles 22 de octubre, con presencia de socios abonados, la cual se rechazó según Radio ADN por “temas económicos“.

Esta situación provocó la furia de los hinchas de la U, especialmente de la barra Los De Abajo, quienes utilizaron todos sus recursos para manifestar su molestia contra Azul Azul por el rechazo a esta actividad previa al encuentro contra Lanús.

Furia en hinchas de U de Chile por negativa a banderazo

Todo comenzó con una serie de rayados en las puertas del Centro Deportivo Azul (CDA), que indican la frase “la U es grande por su gente“, para luego escribir “¡Fuera Cerda!“, en referencia a la presunta presencia de Victoriano Cerda en la propiedad del club.

Posteriormente, la barra azul entregó un comunicado donde afirman que “de manera arbitraria y sin ninguna justificación válida, Azul Azul, decidió negar la realización del ‘banderazo’, echando por tierra semanas de trabajo y diálogo. Queremos dejarlo claro: esta vez no fue decisión de la Delegación Presidencial ni de la Municipalidad (de Independencia), sino una determinación exclusiva de Azul Azul”.

“Resulta incomprensible que, mientras el equipo necesita del aliento de su gente, la ANFP nos boicotee y la propia concesionaria le cierre las puertas al pueblo azul. La U es grande por su gente, no por sus dirigentes“, finalizó Los De Abajo.

¿Cuándo juegan los azules?

Universidad de Chile verá acción este jueves 23 de octubre por el duelo de ida en semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús de Argentina, desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional.