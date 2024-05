Universidad de Chile consiguió un sufrido y trabajado triunfo en su visita a Unión La Calera, con un marcador a favor por 3-1 en el estadio Nicolás Chahuán, en la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Un duelo que estuvo marcado por extraños cambios que realizó el técnico Gustavo Álvarez para suplir las ausencias de Matías Zaldivia y Marcelo Morales, donde, por ejemplo, puso a Israel Poblete en la zona defensiva.

Movimientos que complicaron a la U en el primer tiempo, donde de forma agónica consiguió el empate antes de irse al descanso, con un tanto de Franco Calderón, que le permitió reorganizar a sus jugadores.

Si bien Álvarez defendió que Poblete hizo un gran partido, hay varios que no quedaron conformes con el esquema del entrenador ante los cementeros, como el comentarista Héctor Tito Awad.

Tito Awad advierte a Álvarez en la U

El popular analista del fútbol bullanguero, en el programa La Magia Azul, analizó las variantes que complicaron a Universidad de Chile en su visita a La Calera, donde asegura que los inventos no van con el juego de Álvarez.

“La verdad es que las cosas no andaban bien en este partido, en el primer tiempo, donde el invento no funcionó. Puede ser medio peyorativo, pero la táctica que uso, el esquema que uso, no le funcionó. Aunque él dijo que había jugado un partidazo Poblete”, comentó.

“Lo que pasa es que cuando enredas a los jugadores enredas el sistema colectivo. No es que jugó mal, pero no sabía dónde estaba. Aparecía por izquierda, arriba como puntero. Aparecía como puntero por derecha, volante, central por derecha. Enredó también a Guerrero, en una función de volante mixto que no resultó ni por las peras”, precisó.

En ese sentido, apunta a la figura de Gustavo Álvarez a no probar otra fórmula y seguir adelante con el estilo y el juego que le han hecho llevar 12 fechas invictos con Universidad de Chile.

“Lo primordial es que el entrenador se dio cuenta, no estoy castigando a Poblete, yo castigo al entrenador. No ha encontrado la fórmula, donde el fútbol es más simple, es llegar, agarrar un perico y colocarlo de volante de corte, el stopper, si no hay, colocolo a un juvenil y me la juego, para mantener el esquema que venía mostrando el equipo”, finalizó.

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario?

El Clásico Universitario, donde Universidad de Chile recibe a Universidad Católica por el Campeonato Nacional 2024, fue programado para el sábado 18 de mayo a las 17.30 horas, en el Estadio Nacional.

