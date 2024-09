El fútbol chileno sigue masticando la lamentable situación que atraviesa Cristóbal Campos. El lunes pasado, el arquero sufrió un grave accidente de tránsito al volcarse en su vehículo, lo que lo mantuvo varios días luchando para no perder uno de sus pies.

A pesar de los esfuerzos de los médicos, días atrás se reveló que finalmente se le debió amputar parte de la extremidad dañada al no responder bien a las cirugías. Un hecho que ha causado impacto en nuestro país, especialmente en quienes compartieron de cerca con el arquero.

Uno de los hombres más importantes en su carrera como futbolista fue Hernán Caputto. El técnico lo hizo debutar en el profesionalismo cuando estaba en la U y no quedó indiferente a lo ocurrido, lamentando su situación y recordando al portero por su actitud ante los grandes desafíos.

Hernán Caputto destrozado tras el accidente de Cristóbal Campos

El grave accidente de tránsito que sufrió Cristóbal Campos tiene golpeados a varios que lo tuvieron como compañero o dirigido. El arquero debió perder parte de su pie al no responder bien a los tratamientos, lo que pone fin a su carrera en el profesionalismo.

Cristóbal Campos debutó en el arco de la U un 11 de febrero del 2020, en la fase previa de la Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre en Brasil. Foto: IMAGO.

Hernán Caputto conoce de cerca a Campitos, ya que lo tuvo como dirigido y fue quien le permitió hacer su estreno en el fútbol chileno. En conversación con LUN, el DT se refirió al lamentable episodio y reconoció que “me ha impactado mucho. De verdad que duele no porque haya sido arquero de mi equipo, sino que por la persona que es. Acá lo que importa, y así lo haré yo, es seguir rezando por él”.

El ahora flamante técnico de Deportes Copiapó recordó los momentos en los que compartieron, los que fueron más allá de la U. “Yo a Cristóbal lo tuvo en las selecciones Sub 16 y Sub 18, en procesos de preparación para los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20. Por eso, cuando llegué a la U, ya conocía sus condiciones y por eso se integró bien al primer equipo”.

Fue con el Bulla en un partido de Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre en el año 2020 que Cristóbal Campos hizo su estreno como profesional. En Brasil y con mucho en juego, se puso los guantes de emergencia y se ganó los aplausos con su actuación.

Hernán Caputto recordó cómo se gestó el debut del portero en el primer equipo. “El titular era Fernando de Paul y estaba lesionado. Yo tenía la esperanza que se recuperar y esperamos hasta último momento que estuviera en condiciones de jugar, pero no pudo. Entonces Cristóbal era la alternativa y le di el apoyo”.

Consultado por cómo se tomó el guardameta la noticia, el DT sorprendió. “Con una tranquilidad pasmosa. No movió ningún músculo, fue muy frío, demostrando su personalidad y formación. Los arqueros en general, lo sé por experiencia propia, reaccionan distinto a los jugadores de campo al momento de ser nominados por primera vez para jugar un partido profesional porque saben siempre que seguro será por una circunstancia muy especial. Ningún portero entra sólo para ganar minutos en un partido”.

Finalmente, Hernán Caputto reveló lo que conversaron con Cristóbal Campos previo a su estreno en el profesionalismo. “Antes no le dije nada más que jugaría y que sabía que estaba preparado. Y después lo felicité porque, pese a que perdimos 2-0, él anduvo fantástico”.

¿Cuáles fueron los números de Cristóbal Campos en la U?

En su paso por Universidad de Chile entre 2020 y 2023, Cristóbal Campos logró disputar 53 partidos oficiales en total. Dejó su arco en cero en 15 partidos y recibió 60 goles durante los 4.596 minutos que estuvo en la cancha.

