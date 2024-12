Rodrigo Goldberg tomó una drástica decisión y cerró de forma definitiva su conexión con redes sociales. Esto luego de un grave episodio que sufrió producto de sus palabras sobre Sandrino Castec y que molestaron a los hinchas de la U.

La polémica comenzó con los dichos del ex futbolista en Cooperativa Deportes. “No tuve una relación muy fluida con él. Somos de épocas distintas. Obviamente va a entrar en la historia y será recordado por algunos por eventos puntuales de su carrera”, fue parte de la declaración del Polaco.

El tema es que dichas palabras desataron la furia de los hinchas azules que cargaron con todo contra el ex gerente deportivo de Azul Azul. Durante toda la jornada del miércoles el también comentarista deportivo recibió duras críticas por su cometido sobre el histórico jugador de la U.

¿Qué le pasó a Rodrigo Goldberg?

Ante esto, Rodrigo Goldberg decidió aclarar lo ocurrido para evitar que la polémica siguiera creciendo. “Mi intervención fue muy liviana y fue duramente criticada por los hinchas lo cual entiendo absolutamente. Siempre respeté a Sandrino y se lo hice saber personalmente cada vez que me tope con él”, indicó de entrada.

Rodrigo Goldberg explicó polémica intervención en Radio Cooperativa.

Luego explicó el tema médico que lo afectó durante el episodio de esta jornada. ”Este mediodía tuve un episodio nervioso que me llevó a una crisis. Este me afecta de 30 a 40 minutos de manera severa. Obviamente debí avisar a los editores de la radio para no estar en el programa, pero me equivoqué y pensé que podía manejarlo y no les dije”, lamentó.

Tras ello abordó las fuertes críticas de los hinchas azules, y por lo cual decidió cerrar definitivamente sus cuentas en redes sociales.

“Lamento profundamente el episodio y sobretodo la cantidad de insultos recibidos en esta red. Muchos de ellos apuntados a mi condición de judío. Los insultos duelen, sobretodo de personas que comparten su amor por la U. Siempre creí que podría sobrellevar esto, pero hay que reconocer cuando no se puede. Cierro esta cuenta agradeciendo a la gente que mostró su respeto y cariño”, sentenció dejando como estas palabras su último mensaje en la red social de X, antes conocida como Twitter.