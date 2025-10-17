Universidad de Chile vive el momento más importante del año. Por esta razón, Lucas Di Yorio se refirió al complejo fixture que tendrán por estas semanas.

El Romántico Viajero no solo se juega el paso a la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús, sino que también la clasificación a la Copa Libertadores del 2026 mediante su puesto en la Liga de Primera. Los Azules no tendrán mucho descanso.

El punto de vista de Lucas Di Yorio

Universidad de Chile, sumando la Copa Sudamericana y la Liga de Primera, tendrá seis partidos en 17 días. Un calendario que los complica, sobre todo el duelo ante Universidad Católica (26 de octubre) que se disputará en medio de la llave ante Lanús (23 y 30 de octubre). Si bien los Azules quisieron postergar el choque ante los Cruzados, no fueron escuchados.

“No hemos suspendido nada más que el partido con Everton por un caso que conocemos todos (incidentes ante Independiente). Fue el único que hemos postergado. Entonces, en ese sentido hemos cumplido a rajatabla siempre lo que teníamos. Siento que hoy se nos viene un calendario ajustado con partidos importantes por delante”, indicó Di Yorio en conferencia de prensa.

Todas las miras en el Romántico Viajero están puestas en la llave ante el Granate. La opción de ganar la Copa Sudamericana les quita el sueño, por lo que Lucas Di Yorio pidió que deberían ser más comprensivos con el momento que viven en el Bulla.

“Hace bastante que un equipo chileno no está en una semifinal de un certamen internacional y creo que es algo importante para el fútbol chileno y una oportunidad enorme para nosotros. Creo que se podría considerar eso“, explicó el goleador argentino.

Más allá de las inquietudes que manifestó Di Yorio, aseguró que en Universidad de Chile están dispuestos a jugar ante Universidad Católica y que irán por todo en la Copa Sudamericana. “Tenemos dos partidos por delante en esta llave y queremos hacerlo lo mejor posible para clasificar a esa final“, cerró el atacante.