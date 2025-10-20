Universidad de Chile tiene una llave muy compleja en la Copa Sudamericana, donde en la semifinal se medirá contra Lanús. Uno de los referentes del Granate habló de la serie.

El Romántico Viajero será local en la ida ante los argentinos, aunque lo harán sin público debido a las sanciones que arrastran de la polémica llave de octavos de final ante Independiente. Desde el León buscan hacerse fuertes en el Estadio Nacional e ir con ventaja a la vuelta.

Lanús ya está en modo Sudamericana

En la ronda de los cuatro mejores no hay rival fácil. El enfrentamiento entre Universidad de Chile y Lanús asoma como muy cerrado, el cual se definirá por detalles. Carlos Izquierdoz, uno de los mayores referentes del Granate, aseguró que no piensan en el hecho de que jugarán sin público en la ida.

ver también Destapan un banderazo planificado por U de Chile en Santa Laura para la Copa Sudamericana

“No perdemos ni tiempo en desenfocarnos o tratar de entender lo que sucede. Queremos ir a jugar donde sea, en las condiciones que nos toque y tratar de hacerlo de la mejor manera”, indicó el defensor de 36 años.

“Esos temas administrativos no corren por nuestra cuenta. Sabemos lo que pasó entre la U e Independiente, entendemos que los futbolistas de la U no tienen nada que ver“, complementó el experimentado central.

Lanús no quiere que se repita lo sucedido entre la U e Independiente. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Ante los lamentables hechos de violencia vividos entre el Rojo y U. de Chile, Carlos Izquierdoz aseguró que esas cosas no deben influir dentro de la cancha. El argentino explicó que debe reinar el buen ambiente para la semifinal de la Copa Sudamericana.

“Hay que bajar una línea de paz, de calma, es un deporte que amamos y lo mejor es que las cosas pasen dentro del campo de juego, que no pase a mayores. Ese es el mensaje que tenemos que bajar y aceptar lo que dice el reglamento“, cerró el ex central de Boca Juniors.