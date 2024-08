Universidad de Chile no comenzó de la mejor manera la lucha por el título en el Campeonato Nacional, donde acumula un empate y un triunfo, cosa que le hizo perder el primer lugar de la tabla de posiciones en manos de Coquimbo Unido.

Los azules finalizaron en lo más alto en la primera rueda del torneo, donde uno de los grandes factores que les pasó la cuenta, fue los puntos que dejó como local, pero especialmente en el Estadio Nacional.

El equipo de Gustavo Álvarez jugó seis encuentros en el principal reducto de la comuna de Ñuñoa, con dos triunfos, tres empates y una derrota, ante Universidad Católica.

Una situación que vuelve a ser una presión en la U, luego de los primeros resultados de la segunda rueda, donde un ídolo del club como Diego Rivarola habla de un “nerviosismo” que tuvo el equipo con sus hinchas.

U de Chile consiguió dos victorias en seis partidos en el Estadio Nacional. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

La U vuelve a la presión del Estadio Nacional

Fue en ESPN donde el ex goleador de Universidad de Chile tocó el tema del Estadio nacional: “Hablo al hueso en la U, cuando estás en un equipo grande, una presión con tu gente, uno lo que más quiere es jugar con su gente”.

“Siento que más que no salgan los goles, hay una ansiedad en el regreso al Estadio Nacional y se convirtió y se extendió un poco. Los primeros partidos noté al equipo con un nerviosismo. No era el mismo juego que los primeros partidos que tuvo la U en general. No tengo certeza, no quiero creer que la culpa es la gente, pero algo está pasando”, explicó.

En ese sentido apunta a una presión que tienen los jugadores cuando salen a jugar en el Estadio Nacional, pese a los últimos tres triunfos en la Copa Chile, que le pueden pasar la cuenta, donde incluso deja sobre la mesa que se sienten más cómodos en Santa Laura con menos gente.

“Siento que, y me sigue siendo difícil encontrar respuestas, y lo veo en el Santa Laura y era local y había gente, trataba de tomar protagonismo en el sentido de achicar espacios más arriba, el Nacional eso no pasa. Será que en el Nacional la cancha es más grande y le cuesta más el recorrido o la sensación de que es más grande”, detalló.

¿Cómo le fue a la U en el Estadio Nacional?

En la primera rueda del Campeonato Nacional, Universidad de Chile disputo seis partidos como local en el Estadio Nacional, con dos triunfos, tres empate y una derrota, consiguiendo 9 de 18 puntos disponibles.

