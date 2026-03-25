Complejos momentos para ser seguidor de la Universidad de Chile. El elenco azul no solamente pasa por un mal momento futbolístico, sino que, además, tiene serios problemas fuera de la cancha.

Esto, debido a un reportaje de Canal 13, en el que se puede ver a uno de los directores de Azul Azul, Aldo Marín, teniendo una reunión con barristas de Los de Abajo, en un caso ligado al narcotráfico.

Además del directivo, en el reportaje de Canal 13 se pudo ver a algunos jugadores, como Lucas Assadi y Marcelo Morales, quienes tuvieron videollamadas con el investigado “narcobarrista”.

Repudian la actitud de Lucas Assadi

Fue en Pauta de Juego donde se analizaron las palabras de Lucas Assadi en la previa del duelo entre la Universidad de Chile y Unión La Calera. El volante aseguró que “fue una conversación de felicitaciones, pero más allá de eso, no fue nada”, añadiendo que “Canal 13 se equivocó, lo hizo para que más gente viera el reportaje”.

“Me parece grave y preocupante. Porque, el futbolista, en este caso Assadi, no es consciente de la gravedad de lo que muestra el reportaje de Canal 13”, analizó Fernando Agustín Tapia en Pauta de Juego.

“No se trata de un hincha más. Es uno que tiene acceso al celular de Lucas Assadi y Marcelo Morales. Y que ingresa con una autorización visada por Azul Azul al estadio de Alianza Lima”, cerró FAT.

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En resumen…

El jugador Lucas Assadi afirmó que su videollamada con un hincha fue solo por motivos de felicitaciones.

Según Lucas Assadi, el reportaje de Canal 13 buscaba aumentar su audiencia con errores.

El periodista Fernando Agustín Tapia calificó como grave la falta de conciencia del futbolista.

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