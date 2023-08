Si bien no ha sido titular en los dos últimos partidos de Universidad de Chile, Cristián Palacios no tiene deseos de salir del equipo al final de la temporada. El delantero quiere cumplir su contrato y no ha pensando en una salida del conjunto azul, según aclaró su representante en Chile.

El agente aseguró que no son ciertos los reportes de que el Chorri busca salir del equipo si continúa Mauricio Pellegrino en 2024. “No hay ninguna posibilidad, le queda contrato con la U este año y el otro”, dijo el uruguayo Washington Castro en diálogo con Bolavip.

“Hablé con Gerardo Rabajda (agente) que está en España y no me dijo nada, el Chorri tampoco. Así que no pasa nada”, aclaró. “Cristián se tiene mucha confianza. El otro día entró unos minutos, nada podía hacer. Esos rumores me sorprenden, pero son eso: rumores”, sumó.

Palacios sumó apenas un minuto en el empate de la U ante Curicó Unido, disputado el pasado lunes. Antes de eso, jugó 12 minutos en la dura goleada que propinó O’Higgins y fue titular ante Magallanes, donde los azules perdieron por 2-1. Esta temporada sólo no ha jugado cuando se desgarró.

¿Cuántos goles lleva el Chorri Palacios en 2023?

Cristián Palacios ha anotado seis goles con la camiseta de Universidad de Chile durante la temporada 2023. Cinco de ellos en el Campeonato Nacional y uno en la Copa Chile. Además, tiene tres asistencias registradas.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile vuelve a la cancha el próximo lunes 25 de agosto. Enfrentará a Unión La Calera a las 18:00 horas buscando un triunfo luego de cinco fechas al hilo en que no puede sumar de a tres en el Campeonato Nacional.