Renato Huerta se ilusiona con ganar protagonismo en la U: "Me siento preparado"

Universidad de Chile volvió a los abrazos este viernes y goleó por 4 a 1 a Unión Española. El Romántico Viajero tuvo un partido amistoso en el CDA, donde le pasó por encima a los hispanos de la mano de figuras como Renato Huerta.

El joven delantero aprovechó la salida de Darío Osorio y la ausencia de Lucas Assadi para hacerse notar con Mauricio Pellegrino. Anotando un gol, espera ganarse una camiseta de titular y así ser protagonista en lo que queda de temporada.

Renato Huerta le avisa a la U que quiere ser protagonista

Renato Huerta no quiere desaprovechar la oportunidad y poco a poco hace méritos para convencer a Mauricio Pellegrino en la U. Este viernes, en el amistoso ante Unión Española, el extremo de 19 años anotó uno de los goles del triunfo.

Tras el encuentro y en conversación con el sitio oficial del Bulla, el delantero analizó el choque con los Hispanos. “Nos sirve para medirnos, saber cómo estamos y le objetivo que tenemos. Es un rival bueno. Marcamos diferencias en el primer tiempo y eso no s ayudó en el segundo”, lanzó.

Para Renato Huerta las cosas están bastante claras y su prioridad es volver a ser titular, como lo hizo a comienzo de temporada. “Mi objetivo es volver al equipo. Me siento preparado, me estoy preparando de la mejor manera. Me tocó hacer un gol y estoy contento”.

En esa misma línea, se mostró contento de haber sumado minutos ante Colo Colo el fin de semana. “Me tocó debutar en el Superclásico, el primero, así que estoy contento”.

Finalmente, Renato Huerta dijo estar confiado en que la U volverá a los triunfos. “Yo y el equipo nos sentimos preparados, estamos entrenando de buena forma. Estoy seguro de que volveremos a ganar y ser felices con los hinchas”.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile volverá a la acción a finales de septiembre para buscar su regreso al triunfo en el Campeonato Nacional. El día 24 desde las 15:00 horas enfrentan a Deportes Copiapó en el norte del país.

¿Cuántas fechas quedan del Campeonato Nacional?

El Campeonato Nacional está en su recta final y la lucha en la tabla de posiciones toma cada vez más relevancia. En total quedan siete fechas para que el certamen 2023 termine.