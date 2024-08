Fabricio Formiliano se pone el tarro en U de Chile: "Vengo jugando, no he tenido ninguna lesión últimamente"

Fabricio Formiliano, el nuevo defensa uruguayo de Universidad de Chile, se convirtió en el tercer y último refuerzo de la U, fuera de plazo, amparándose reglamentariamente en la grave y lamentable lesión de David Retamal.

Además de la forma y retraso de Azul Azul para fichar un tercer jugador, casi por “suerte”, en las huestes azules causaron polémicas los rumores que apuntaban a que Formiliano llegó lesionado de Montevideo Wanderers.

Tras ser presentado, el mismo zaguero charrúa aseguró que no tiene problemas físicos y declaró que “no sé de dónde salió eso, sinceramente”.

Agregó que “pueden averiguar donde sea. Vengo con continuidad, jugando todos los partidos, no he tenido ningún problema últimamente. No me preocupa lo que se diga, los estudios salieron correctos, estoy con continuidad, minutos de juego y eso es importante para sumarme lo antes posible”.

En condiciones y a disposición

De todas formas, Formiliano ya entrenó justo al resto de sus nuevos compañeros. Incluso, Gustavo Álvarez lo considera como probable titular en la defensa contra O’Higgins considerando que Franco Calderón es baja por acumulación de tarjetas tras ver la amarilla ante Colo Colo.

“Estoy en condiciones para estar a la orden, por eso me sumé lo más rápido posible. Vengo con rodaje, eso es importante. Estoy a disposición y muy entusiasmado”, complementó el defensor.

Por otro lado, abordó las declaraciones de Charles Aránguiz en su arribo, quien aseguró que el fútbol chileno está peldaños por detrás de otras competencias.

“Es una opinión personal en cuanto a los lugares donde jugó. Desde mi lugar, a título personal, creo que la chilena es una muy buena liga, muy competitiva también. Tiene todo para seguir creciendo, en infraestructura está muy por encima del nivel de Uruguay, una gran diferencia. Esa es mi opinión”, sentenció.