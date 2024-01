Presidente de Huachipato arremete contra Goldberg: "Me pidieron jugadores; quisieron a Nacho Tapia"

Victoriano Cerda, presidente de Huachipato, tuvo una polémica entrevista la noche del miércoles en ESPN, donde, una vez más, quiso aclarar su situación con Universidad de Chile, negando de planto tener relación alguna en el club azul.

Eso sí, no dejó pasar la oportunidad para criticar, por ejemplo, a Rodrigo Goldberg, quien ha declarado sus dudas en cuanto a que tenga injerencia en la U.

Tal como pasó en un reportaje del fútbol chileno en el programa Informe Especial de TVN, llamado “El cartel del gol”, donde dejó la puerta abierta del mandamás de Huachipato en las decisiones del club chuncho.

Ante este escenario, el presidente, que viene de ser campeón con los acereros y que está en proceso de venta del club, sacó una información relevante, que apunta a Goldberg y Sergio Vargas, cuando eran los directores deportivos de Universidad de Chile.

Vuelven los dardos

Fue en ESPN Chile, donde Victoriano Cerda detalló la situación explicada por Goldberg, donde asegura que, en su gestión, hubo acercamientos por jugadores de Huachipato, tal como pasa ahora.

“Goldberg miente y lo hace de forma grosera y descarada. Tanto él como Sergio Vargas sí me pidieron jugadores y lo hicieron directamente, está por escrito”, explicó en una primera instancia.

Fue el momento cuando reveló que se acercaron al club acerero a preguntar por nombres, por ejemplo, a un jugador polémico que llegó a los azules, por un alto valor en el mercado.

“Entonces cuando ellos dicen que no quisieron jugadores del club, no es verdad. No solamente quisieron a Nacho Tapia, sino que en su momento hicieron consultas por Cristián Cuevas y Cris Martínez”, detalló el timonel acerero.

Polémica frase

Dentro de sus intervenciones, dejó una frase que se puede analizar, en el momento que se le consultó si tenía que ver en la propiedad de Azul Azul, desde las oficinas de Sartor.

“Lamentablemente en el país existe una cuestión que cada vez es más frecuente y que cada vez está muy estudiada en la psicología y en la psiquiatría. Lo que nosotros vemos en los seres humanos es el reflejo de uno mismo. Cuando yo pienso que toda la gente es ladrona, es porque probablemente yo sea ladrón”, lanzó en la entrevista.

En ese sentido, también apunto a una posible relación de tiempo con el presidente de la concesionaria Azul Azul, que dirige los destinos de Universidad de Chile.

“No conocía a Michael Clark antes de que entrara a Universidad de Chile. Nunca antes lo había visto, no me había topado con él y no tenía idea quién era”, precisó.

