Mauricio Pinilla siempre está atento al devenir diario de la U de Chile, club del que es hincha y donde jugó durante dos ciclos, al punto que está muy entusiasmado con Lucas di Yorio. El retirado atacante sigue al pie de la letra el mercado de pases en el fútbol chileno, sobre todo por los movimientos del Romántico Viajero.

El comentarista de ESPN participa de diversos paneles de debate en torno al fútbol chileno. Por eso mismo, prefiere estar al tanto de todo. Y quedó muy conforme por el arribo del ex jugador del Athlético Paranaense de Brasil. Así lo hizo saber en uno de los programas de dicho canal.

“Me gustó Di Yorio. Es un jugador completo, me gusta mucho por sus cualidades técnicas y físicas”, expuso Pinigol en torno al ariete, quien también jugó en Everton de Viña del Mar y el León de México. Por cierto, al ex centrodelantero de la Roja y varios equipos europeos le recordó sus cualidades.

Mauricio Pinilla le tiene mucha fe a Di Yorio. (Javier Torres/Photosport).

Ante eso, se la jugó por un sincero elogio para el argentino de 28 años, quien se sumó a Rodrigo Contreras como los refuerzos para el ataque. “Se parece un poquito a cómo yo jugaba”, apuntó Pinilla, quien tomó un comentario de su compañera Andrea Hernández para complementar su argumento.

Mauricio Pinilla vislumbra un futuro brillante de Di Yorio en la U de Chile

Para Mauricio Pinilla, la U hizo bien en fichar a Lucas di Yorio. Cree que le ganará el duelo a otro ex jugador de Everton. “Debería ser el titular sobre Tucu Contreras”, fue la atrevida apuesta de Pinigol, uno que bien sabe de centrodelanteros.

Se desempeñó toda su trayectoria en ese puesto. Jugó en el Chievo Verona, Celta de Vigo, Palermo, Racing de Santander, Grosseto, Cagliari y Atalanta, entre otros clubes. “Yo tenía un buen trato del balón, no era un jugador exquisito que le gustaba al mundo, pero tenía mis cositas”, manifestó el sanmiguelino.

Lucas di Yorio jugó en Everton durante el primer semestre de 2022. (Raul Zamora/Photosport).

Lo mismo que Pinilla aprecia de Di Yorio, quien dejó un gran recuerdo en su primera experiencia en el fútbol chileno. En 22 partidos que jugó para los Ruleteros, el trasandino anotó 11 goles y regaló una asistencia. También recibió cinco tarjetas amarillas en mil 701 minutos, según datos provistos por Transfermarkt.